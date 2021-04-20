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Открыта регистрация на конкурс стартапов Startup Go 2021
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Сегодня в 10:27

Открыта регистрация на конкурс стартапов Startup Go 2021

Startup Go — уникальная возможность для молодых предпринимателей из Центральной Азии презентовать свой стартап-проект на международной площадке Go Viral, перед экспертным жюри. Особое внимание будет уделено impact-стартапам, где цель — не только заработать, но и решить конкретную социальную проблему.

10 лучших стартапов, отобранных на питч-сессию, пройдут обучение с индивидуальным тренером для подготовки к питчу.

Финалисты смогут заявить о себе на широкую аудиторию и, возможно, найти инвестора. Мероприятие будет освещаться во всех каналах социальных сетей фестиваля.

Кто может подать заявку?

— youth Impact-стартапы ранней стадии, то есть не старше трех лет, которые будут способствовать социальному, экономическому или экологическому развитию в сообществах

— обязательно наличие прототипа продукта

— команда минимум 2 человека от 18 до 30 лет

— наличие трекшена.

— география: Центральная Азия

— готовность презентовать свой проект на конкурсе онлайн во время фестиваля c 11 по 20 июня 2021 года.

Прием заявок будет идти до 15 мая.

Подробнее по ссылке.

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#стартап #бизнес #конкурс #центральнаяазия #goviral
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