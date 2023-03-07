Открыта регистрация на IT-конференцию beetech conf

beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов.

Участники узнают все про казахстанский код в четырех стримах:

— Product

— Engineering

— Big Data

— Agile.

Из 120+ заявок, которые организаторы получили от спикеров со всего рынка, будут отобраны только 40+. В этом году программа строится вокруг обсуждения насущных болей казахстанского IT и локальных особенностей рынка. Также через реальные кейсы будут обсуждаться тренды, инструменты и подходы в работе.

На конференции ожидается 800 участников офлайн и более 5000 онлайн. Доклады и дискуссии будут интересны для людей разных профилей, а организаторы постараются, чтобы все выступления были без воды и пафоса. Опытные кураторы из числа руководителей Beeline и спикеры прошлых лет отвечают за качество контента. Например, в направлении Big data один из кураторов — это Ренат Алимбеков, автор телеграм-канала «Пристанище дата-сайентиста».

Дата, место: 22 апреля, кампус Narxoz University, Алматы, Жандосова, 55.

Два формата участия: онлайн и офлайн.

В 2022 году конференция была посвящена тому, как гиганты и корпорации становятся гибкими и переходят на собственную разработку. Среди спикеров были эксперты из Beeline Казахстан, Kolesa Group, One Technologies, Forte Bank, Core24/7, ScrumTrek, KazMinerals, Philip Morris, IZI и Евразийского банка. Посмотреть записи всех докладов можно тут.

Соорганизатор конференции в 2023 — NARXOZ University