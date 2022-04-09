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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Открыта регистрация на IT-конференцию BeeTech Conf 2.0
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Сегодня в 10:07

Открыта регистрация на IT-конференцию BeeTech Conf 2.0

23 апреля пройдет BeeTech Conf — ежегодная бесплатная IT-конференция от «Beeline Казахстан» для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов.

Тема мероприятия — переход корпораций на собственные разработки. Будут проведены четыре потока: Agile, Engineering, Big Data и Product Management, а также более 30 спикеров, доклады middle+ и senior-уровня и панельные дискуссии.

Среди спикеров — эксперты из «Beeline Казахстан», Kolesa Group, One Technologies, Forte Bank, Core24/7, ScrumTrek, KazMinerals, Philip Morris, IZI и Евразийского банка.

Конференция пройдет в online-формате и будет доступна IT-специалистам из Казахстана и СНГ.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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#казахстан #it #beeline #конференция #разработчики
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.