Открыта регистрация на IT-конференцию BeeTech Conf 2.0

23 апреля пройдет BeeTech Conf — ежегодная бесплатная IT-конференция от «Beeline Казахстан» для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов.

Тема мероприятия — переход корпораций на собственные разработки. Будут проведены четыре потока: Agile, Engineering, Big Data и Product Management, а также более 30 спикеров, доклады middle+ и senior-уровня и панельные дискуссии.

Среди спикеров — эксперты из «Beeline Казахстан», Kolesa Group, One Technologies, Forte Bank, Core24/7, ScrumTrek, KazMinerals, Philip Morris, IZI и Евразийского банка.

Конференция пройдет в online-формате и будет доступна IT-специалистам из Казахстана и СНГ.

Зарегистрироваться можно по ссылке.