Открыта регистрация на финал Ukraine Innovation Awards

2 июля пройдет онлайн-награждение лучших корпоративных и стартап-инноваторов, инвесторов и предпринимателей, которые в 2020 году помогли бизнесу стать более эффективными. Победителей digital-премии огласят на стартап-конференции 42 Investment Summit.
Идея собрать прикладные кейсы украинских стартапов и технологий, которые можно использовать для повышения прибыльности и конкурентоспособности компаний в мире, принадлежит инновационному агентству Center42. Партнером Awards выступила программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».
Ожидается, что презентованные инновационные кейсы станут практическим руководством для лидеров, которые решили трансформировать бизнес или начать внедрять инновации в организации. Кроме того, список-победителей получит дополнительное промо среди европейских и американских инвесторов и корпораций.
Успешные примеры компаний — лучший стимул для топ-менеджмента украинских корпораций развивать новые инновационных проекты и продукты.
Источник: ain.ua