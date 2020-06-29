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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Открыта регистрация на финал Ukraine Innovation Awards
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Сегодня в 09:53

Открыта регистрация на финал Ukraine Innovation Awards

В Украине появится собственная награда по инновациям — Ukraine Innovation Awards 2020.

2 июля пройдет онлайн-награждение лучших корпоративных и стартап-инноваторов, инвесторов и предпринимателей, которые в 2020 году помогли бизнесу стать более эффективными. Победителей digital-премии огласят на стартап-конференции 42 Investment Summit.

Идея собрать прикладные кейсы украинских стартапов и технологий, которые можно использовать для повышения прибыльности и конкурентоспособности компаний в мире, принадлежит инновационному агентству Center42. Партнером Awards выступила программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Ожидается, что презентованные инновационные кейсы станут практическим руководством для лидеров, которые решили трансформировать бизнес или начать внедрять инновации в организации. Кроме того, список-победителей получит дополнительное промо среди европейских и американских инвесторов и корпораций.

Успешные примеры компаний — лучший стимул для топ-менеджмента украинских корпораций развивать новые инновационных проекты и продукты.

Источник: ain.ua

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#бизнес #украина #инновации #оскар
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