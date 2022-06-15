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Открыта регистрация на EdTech Forum M.E.T.A.
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Сегодня в 09:40

Открыта регистрация на EdTech Forum M.E.T.A.

Четвертый международный форум образовательных технологий пройдет в офлайн формате 27-29 июня 2022 года в городе Нур-Султан. Ежегодно EdTech Форум объединяет на своей площадке студентов, учителей, экспертов, вузы, государство и технологические компании, чтобы вместе решить, как улучшить качество образования в регионе.

Тема Форума в этом году М.Е.Т.А. — Mobility. Edutainment. Technology. Action.

— Mobility. Образование будет рассмотрено как мощный двигатель, способный сократить социальный разрыв между городскими и сельскими районами

— Edutainment. Шаг к увлекательному образованию, совмещение интерактивных методов, геймификации и диджитал-технологий

— Technology. Будет представлен ряд технологических преимуществ для учителей и учебных заведений

— Action. О конкретных шагах, которые необходимо предпринять, чтобы сделать образование доступным и преобразующим.

Тема в которой будет отражено, как технологии и инновации меняют процесс обучения, как симбиоз образования и игровых технологий может помочь в улучшении взаимодействия участников образовательного процесса в новом формате.

В рамках EdTech Forum M.E.T.A. запланированы панельные сессии с международными организациями, государством и участниками рынка: United Nations, Coursera, Qwasar Silicon Valley, Bilim Media Group, ITS Partner и другие. Кроме того участников Форума ждут более 15 практических мастер-классов с разбором успешных инновационных кейсов от сферы образования до диджитал маркетинга и IT.

В дни Форума также будет организована выставка более 15 EdTech стартапов совместно с технопарком Astana Hub.

Регистрация на EdTech Forum M.E.T.A. доступна по ссылке.

Программа Форума, информация о панельных сессиях и мастер-классах доступны на официальной странице в Instagram EdTech Forum M.E.T.A.

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#казахстан #образование #технологии #нурсултан #конференция
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.