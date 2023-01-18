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Открыт сбор заявок на IT-премию Digital Almaty Awards 2023
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Сегодня в 09:28

Открыт сбор заявок на IT-премию Digital Almaty Awards 2023

В рамках Международного технологического форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» состоится вручение традиционной ежегодной премии за достижения в сфере цифровизации.

Digital Almaty — это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий.

Организаторы мероприятия: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство иностранных дел РК, акимат города Алматы, Tech Garden и Astana Hub.

Победители будут определены по шести номинациям:

— EdTech Company of the Year

— MedTech Company of the Year

— FinTech Company of the Year

— e-Commerce Company of the Year

— Woman in Tech of the Year

— Venture Capitalist of the Year.

Заявку на участие можно подать на сайте форума, нажав кнопку «Подать заявку» в разделе Digital Almaty Awards. Дедлайн: 21 января включительно.

Награждение победителей пройдет 2-3 февраля 2023 года в ходе форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности».

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#казахстан #алматы #технологии #astanahub #digital
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.