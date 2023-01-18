Открыт сбор заявок на IT-премию Digital Almaty Awards 2023

В рамках Международного технологического форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» состоится вручение традиционной ежегодной премии за достижения в сфере цифровизации.
Digital Almaty — это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий.
Организаторы мероприятия: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство иностранных дел РК, акимат города Алматы, Tech Garden и Astana Hub.
Победители будут определены по шести номинациям:
— EdTech Company of the Year
— MedTech Company of the Year
— FinTech Company of the Year
— e-Commerce Company of the Year
— Woman in Tech of the Year
— Venture Capitalist of the Year.
Заявку на участие можно подать на сайте форума, нажав кнопку «Подать заявку» в разделе Digital Almaty Awards. Дедлайн: 21 января включительно.
Награждение победителей пройдет 2-3 февраля 2023 года в ходе форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности».