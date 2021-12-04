Открыт прием заявок на участие в акселераторе Global Creative Industries Accelerator

«Сколково», лаборатория IPChain и G-Core labs S.A. запустили акселератор Global Creative Industries Accelerator. Подать заявку можно до 22 декабря 2021 года.

Программа рассчитана на поиск инновационных технологических решений для медиаиндустрии, включая защиту прав, доставку и монетизацию аудиовизуального контента. Принять участие в ней могут команды от двух человек с проектами на уровне MVP, а также готовыми решениями и кейсами их внедрения или подтвержденными продажами.

Приоритетные направления: AI/ML для сферы аудиовизуального контента, производства контента и его потоковой передачи, строительства инфраструктуры и кибербезопасности.

Лучшие команды получат:

— гранты от $2 тысяч до $40 тысяч на использование CDN, облачных сервисов, универсальной медиаплатформы, сервисов по защите от DDoS-атак

— возможность презентовать свой проект на международном форуме IPQuorum: Tech for Content 2022

— помощь при подготовке выхода на европейский рынок с предоставлением комплекса услуг по защите интеллектуальной собственности

— бесплатное участие в программе FAST TRACK — упрощенной процедуре получения резидентства «Сколково». Подать заявку можно на сайте. Итоги отбора станут известны в январе 2022 года.

Источник: rb.ru