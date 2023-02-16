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Открыт прием заявок на мероприятие «Неконференция»
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Сегодня в 09:44

Открыт прием заявок на мероприятие «Неконференция»

Мероприятие будет интересно предпринимателям, стартаперам, айтишникам, маркетологам, студентам.

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Спикерами «Неконференции» выступят:

Заместитель директора в ТОО «Азимут Трейд», Марина Ким.
Лекция: «Психология предпринимателя».
Расскажет о понятии предпринимательства, специфичности психологии предпринимателя и его страхах, о различии между психологией предпринимательства и бизнеса.

Собственник ТОО WellDone Company, Еркеназ Караталова.
Лекция: «Как создать устойчивую компанию в современных быстроменяющихся непредсказуемых реалиях.
Расскажет об общих принципах системного бизнеса, о формировании цели, бизнес-моделях, оцифровке бизнеса, обеспечении дохода, управлении знаниями и командой.

Java-разработчик в ТОО QAZDEVELOP, Куаныш Каймолдин.
Лекция: «Жизненный цикл бина в Spring».
Расскажет о SOLID, Dependency Injection, IoC-контейнерах, бинах, а также о том, что ещё должен знать middle-разработчик.

iOS Developer, red_mad_robot CA, Борис Дипнер.
Лекция: «Технический разбор Dynamic Island и Live Activity».
Расскажет о том, как Live Activity отображают самые последние данные приложения на экране блокировки iPhone и в Dynamic Island, об ActivityKit фреймворка и про Widget Extension.

Когда: 24 февраля, 18:30
Место: IT-hub «Терриконовая Долина», улица Алалыкина, 12.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.