Открыт прием заявок на мероприятие «Неконференция»

Мероприятие будет интересно предпринимателям, стартаперам, айтишникам, маркетологам, студентам.





Спикерами «Неконференции» выступят:

Заместитель директора в ТОО «Азимут Трейд», Марина Ким.

Лекция: «Психология предпринимателя».

Расскажет о понятии предпринимательства, специфичности психологии предпринимателя и его страхах, о различии между психологией предпринимательства и бизнеса.



Собственник ТОО WellDone Company, Еркеназ Караталова.

Лекция: «Как создать устойчивую компанию в современных быстроменяющихся непредсказуемых реалиях.

Расскажет об общих принципах системного бизнеса, о формировании цели, бизнес-моделях, оцифровке бизнеса, обеспечении дохода, управлении знаниями и командой.



Java-разработчик в ТОО QAZDEVELOP, Куаныш Каймолдин.

Лекция: «Жизненный цикл бина в Spring».

Расскажет о SOLID, Dependency Injection, IoC-контейнерах, бинах, а также о том, что ещё должен знать middle-разработчик.



iOS Developer, red_mad_robot CA, Борис Дипнер.

Лекция: «Технический разбор Dynamic Island и Live Activity».

Расскажет о том, как Live Activity отображают самые последние данные приложения на экране блокировки iPhone и в Dynamic Island, об ActivityKit фреймворка и про Widget Extension.

Когда: 24 февраля, 18:30

Место: IT-hub «Терриконовая Долина», улица Алалыкина, 12.