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Открыт прием заявок на конкурс по визуализации данных от Yandex DataLens
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Сегодня в 10:32

Открыт прием заявок на конкурс по визуализации данных от Yandex DataLens

16-21 декабря 2021 года пройдет онлайн-конкурс по визуализации данных «Диаграм», организованный ИНИД совместно с Yandex DataLens. Подать заявку можно до 15 декабря.

Участникам предстоит создать визуализацию данных с помощью сервиса Yandex DataLens. Данные предоставит ИНИД.
Также в рамках конкурса пройдет:

— мастер-класс по работе с Yandex DataLens

— вебинар с приглашенными экспертами на тему «Корпоративная vs публичная аналитика».

Конкурсанты смогут пообщаться с профессионалами по анализу и визуализации данных, обменяться опытом и побороться за призы.
Среди экспертов:

— Роман Бунин, руководитель группы развития BI приложения «Яндекс Go»
— Александр Богачев, специалист по визуализации данных, инфографике и дата-журналистике, автор книги «Графики, которые убеждают всех»

— Андрей Дорожный, дата-журналист, старший преподаватель факультета медиакоммуникаций ВШЭ

— Анастасия Кузнецова, BI-разработчица, автор телеграм-канала «Настенька и графики»

— Павел Дубинин, менеджер по развитию продукта Yandex DataLens.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.

Источник: rb.ru


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#конкурс #яндекс #онлайн #данные #визуализация
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