Открыт прием заявок на конкурс по визуализации данных от Yandex DataLens

Участникам предстоит создать визуализацию данных с помощью сервиса Yandex DataLens. Данные предоставит ИНИД.

Также в рамках конкурса пройдет:





— мастер-класс по работе с Yandex DataLens





— вебинар с приглашенными экспертами на тему «Корпоративная vs публичная аналитика».





Конкурсанты смогут пообщаться с профессионалами по анализу и визуализации данных, обменяться опытом и побороться за призы.

Среди экспертов:





— Роман Бунин, руководитель группы развития BI приложения «Яндекс Go»



— Александр Богачев, специалист по визуализации данных, инфографике и дата-журналистике, автор книги «Графики, которые убеждают всех»





— Андрей Дорожный, дата-журналист, старший преподаватель факультета медиакоммуникаций ВШЭ





— Анастасия Кузнецова, BI-разработчица, автор телеграм-канала «Настенька и графики»





— Павел Дубинин, менеджер по развитию продукта Yandex DataLens.









Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте





16-21 декабря 2021 года пройдет онлайн-конкурс по визуализации данных «Диаграм», организованный ИНИД совместно с Yandex DataLens. Подать заявку можно до 15 декабря.