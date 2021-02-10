Открыт набор на первый бизнес-инкубатор для подростков в столице

Почему, когда слышим слово Startup, представляем Кремниевую долину? Почему среди белорусов и украинцев много айтишников и разработчиков?

Почему кыргызстанцы и узбекистанцы предприимчивые?

Дело в образе мышления! Предпринимательский майндсет развивается с детства в среде. Это глупо — открывать курсы по финграмотности, учить детей составлять бизнес-планы, финмодели, преподавать теорию маркетинга и считать, что таким образом мы развиваем предпринимательство.

Предпринимательское мышление формируется, когда детям дают решать открытые задачи, когда нет заранее подготовленного ответа, когда дети не боятся ошибаться, а пробуют, применяют знания, анализируют ошибки и снова пробуют что-то делать, когда задать вопрос гораздо важнее, чем найти ответ, когда дети не ожидают гарантированный результат, а увлечены процессом.

Именно на формирование такого менталитета и мышления нацелена школа для подростков Atlas School, которая открыла свою бизнес-площадку, где любой подросток сможет протестировать стартап-идею и привлечь инвестиции.

Atlas School — это продвинутый образовательный центр личностного развития подростков с 10 до 17 лет. Школа имеет свое креативное пространство больше 100 квадратных метров, где хозяева — сами ученики. Здесь каждый будет замечен и услышан.

Авторская программа школы позволяет ученику найти свой уникальный путь и достичь успеха в своем деле, через теорию и практику. Программа включает в себя множество интересных проектов, разработанных как командой, так и учениками и выпускниками Atlas School. Дополнительные проекты школы позволяют подростку развить в себе правильные привычки, раскрыть потенциал и максимально выйти из зоны комфорта, что приведет к колоссальному результату.

AtlasJAR — один из таких проектов школы, который создан с целью поддержания подростков-предпринимателей на всех этапах развития стартап-идеи: от разработки, поиска инвестиций, до ее реализации в полноценный бизнес.

AtlasJAR представляет собой стартап-студию, где любой подросток возраста 13-17 лет сможет презентовать свою идею, получить обратную связь, обменяться опытом и получить наставничество для дальнейшей проработки и реализации своей идеи.

Пройдя отборочные туры, лучшие проекты получат возможность не только получить первое финансирование, а также участвовать в дальнейшем интенсивном обучении Atlas Boot Camp. Atlas Boot Camp — это экспертная консультация, первые практические задания, которые помогут привлечь наставников и потенциальных инвесторов.

Главное отличие Atlas School — не просто теоретическое обучение, долгие размышления о том, как продвигать свой продукт или идею, а побуждение к конкретным действиям, благодаря которым участники на своем уникальном опыте поймут, что работает, а что нет. Ведь метод проб и ошибок — лучший способ проложить собственный путь в постоянно меняющемся мире бизнеса, в котором нужно уметь адаптироваться.

Ближайший отборочный тур запланирован на 26 февраля.

Заявки принимаются по телефону 8 701 166 62 40 или по ссылке.

Подробная информация на сайте atlasschool.kz и в Instagram atlasschool.kz.