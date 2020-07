Открылась регистрация на онлайн-марафон IT Park REwind

24 июля с 14:00 до 18:00 пройдет онлайн-марафон в честь годовщины открытия первого IT Park в Узбекистане. Он состоится в режиме реального времени на YouTube-канале технопарка. Принять участие могут все желающие, нужно лишь пройти регистрацию.



Спикерами онлайн-марафона станут директор IT Park Фарход Ибрагимов, старший инженер-программист Google Нодир Туракулов, основатель VRonica, руководитель Gamedev Goethe инкубатора Акмаль Салихов и многие другие.



Онлайн-марафон будет разбит на два блока, каждый из которых пройдет в свое время и включит в себя несколько презентаций и тем.



На сегодняшний день резидентами IT Park являются 398 IT-компаний, объем оказанных услуг которых составил более 670 млрд. сум.