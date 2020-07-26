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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Открылась регистрация на Future Skills Uzbekistan
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Сегодня в 09:54

Открылась регистрация на Future Skills Uzbekistan

Министерство по развитию совместно с IT Park, Artel Group, RevoTech и Специализированной школой Аль-Хорезми объявили о республиканском конкурсе Future Skills Uzbekistan.

Представить свои проекты можно по направлениям:

— инженерное проектирование
— промышленная автоматизация
— автоматизация сельского хозяйства (агропромышленный комплекс)
— автоматизация логистики
— машиностроение
— автомобилестроение
— 3D-моделирование и прототипирование
— робототехника
— медицинские роботы
— бытовые роботы
— манипуляторы
— андрогенные роботы
— робосимуляторы.

Конкурс пройдет в два этапа:

— отбор — с 15 августа по 15 сентября

— финал — с 18 сентября по 20 сентября.

Принять участие в конкурсе могут любые желающие до 30 лет. Получить больше информации о конкурсе и зарегистрироваться можно здесь до 14 августа.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #узбекистан #ташкент
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