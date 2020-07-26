Открылась регистрация на Future Skills Uzbekistan

Представить свои проекты можно по направлениям:
— инженерное проектирование
— промышленная автоматизация
— автоматизация сельского хозяйства (агропромышленный комплекс)
— автоматизация логистики
— машиностроение
— автомобилестроение
— 3D-моделирование и прототипирование
— робототехника
— медицинские роботы
— бытовые роботы
— манипуляторы
— андрогенные роботы
— робосимуляторы.
Конкурс пройдет в два этапа:
— отбор — с 15 августа по 15 сентября
— финал — с 18 сентября по 20 сентября.
Принять участие в конкурсе могут любые желающие до 30 лет. Получить больше информации о конкурсе и зарегистрироваться можно здесь до 14 августа.