Открылась регистрация на Future Skills Uzbekistan

Министерство по развитию совместно с IT Park, Artel Group, RevoTech и Специализированной школой Аль-Хорезми объявили о республиканском конкурсе Future Skills Uzbekistan.



Представить свои проекты можно по направлениям:



— инженерное проектирование

— промышленная автоматизация

— автоматизация сельского хозяйства (агропромышленный комплекс)

— автоматизация логистики

— машиностроение

— автомобилестроение

— 3D-моделирование и прототипирование

— робототехника

— медицинские роботы

— бытовые роботы

— манипуляторы

— андрогенные роботы

— робосимуляторы.



Конкурс пройдет в два этапа:



— отбор — с 15 августа по 15 сентября



— финал — с 18 сентября по 20 сентября.



Принять участие в конкурсе могут любые желающие до 30 лет. Получить больше информации о конкурсе и зарегистрироваться можно здесь до 14 августа.

