Откройте счет для ИП за 10 минут не выходя из дома

Процесс открытия счета для ИП с регистрацией и обработкой данных со стороны банка занимает от 5-10 минут, при этом для открытия дистанционного счета предпринимателю достаточно скачать мобильное приложение для бизнеса Onlinebank в Google Play для Android или в App Store для iOS, пройти процедуру видеоидентификации, имея на руках удостоверение личности. При этом вся информация по новому пользователю будет выгружаться в автоматическом режиме из государственной базы данных. Второй путь онлайн-открытия счета для ИП — это зайти на сайт openaccount.halykbank.kz, ввести мобильный номер, привязанный к базе Egov, и пройти простую регистрацию. И все. Для сравнения — в любом банке такая процедура займет минимум полчаса.
Индивидуальные предприниматели, представляющие малый и микробизнес, могут пройти эту процедуру, включающую подачу сведений об ИП и их проверку, полностью в удаленном режиме.
Руфина Ералиева, клиент банка
Я бухгалтер, и у нас несколько компаний, которые я веду. Об услуге онлайн-открытия счета для ИП узнала от коллег. Процедура удобная, по длительности занимает не больше 5 минут. Я пользуюсь и другими услугами банка, все просто и удобно. На сегодняшний день приложение Onlinebank одно из самых оптимальных, легких — по открытию счета, снятию денег и переводам.
С момента запуска услуги больше 10 000 предпринимателей открыли счета в Halyk Bank в дистанционном формате.
Руслан Серазитдинов, директор департамента Onlinebank
Постоянное развитие технической платформы и интеграция с различными внешними сервисами, в том числе и с сервисами государственных органов, позволяют нам запускать новые онлайн-сервисы. Например, благодаря тому, что в Halyk Bank был запущен собственный аккредитованный облачный удостоверяющий центр, а также была произведена интеграция с сервисом единой авторизации АО «НИТ», мы смогли запустить наш сервис онлайн-открытия счета для ИП.
Сегодня в Казахстане активных субъектов малого и микробизнеса всего 900 тысяч. Из них те, кто потенциально мог бы стать потребителями цифровых услуг, исходя из доли охвата интернетом около 70%, составляют только 650 тысяч. И из этой цифры предпринимателей, которые готовы и уже используют цифровые банковские продукты — 300-350 тысяч. Именно эта категория — потенциальная клиентура Halyk Bank, заинтересованная в удобном, комфортном и полностью дистанционном сервисе подключения к цифровым банковским услугам.
Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.