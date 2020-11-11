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Откройте счет для ИП за 10 минут не выходя из дома
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Сегодня в 17:00

Откройте счет для ИП за 10 минут не выходя из дома

Для того чтобы открыть счет для ИП, нужен только интернет и 10 минут вашего времени. Теперь нет нужды идти в банк с документами, чтобы открыть счет для ИП. Halyk Bank первым на рынке СНГ разработал и внедрил совместно с порталом Egov.kz уникальный по мировым меркам полноценный сервис, который позволяет предпринимателю в удаленном режиме пройти процедуру онлайн-открытия счета для ИП в Halyk Bank без физического посещения отделения. Причем услуга доступна 24/7 и даже в выходные дни.

Процесс открытия счета для ИП с регистрацией и обработкой данных со стороны банка занимает от 5-10 минут, при этом для открытия дистанционного счета предпринимателю достаточно скачать мобильное приложение для бизнеса Onlinebank в Google Play для Android или в App Store для iOS, пройти процедуру видеоидентификации, имея на руках удостоверение личности. При этом вся информация по новому пользователю будет выгружаться в автоматическом режиме из государственной базы данных. Второй путь онлайн-открытия счета для ИП — это зайти на сайт openaccount.halykbank.kz, ввести мобильный номер, привязанный к базе Egov, и пройти простую регистрацию. И все. Для сравнения — в любом банке такая процедура займет минимум полчаса.

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Индивидуальные предприниматели, представляющие малый и микробизнес, могут пройти эту процедуру, включающую подачу сведений об ИП и их проверку, полностью в удаленном режиме.

Руфина Ералиева, клиент банка

Я бухгалтер, и у нас несколько компаний, которые я веду. Об услуге онлайн-открытия счета для ИП узнала от коллег. Процедура удобная, по длительности занимает не больше 5 минут. Я пользуюсь и другими услугами банка, все просто и удобно. На сегодняшний день приложение Onlinebank одно из самых оптимальных, легких — по открытию счета, снятию денег и переводам.

С момента запуска услуги больше 10 000 предпринимателей открыли счета в Halyk Bank в дистанционном формате.



Руслан Серазитдинов, директор департамента Onlinebank

Постоянное развитие технической платформы и интеграция с различными внешними сервисами, в том числе и с сервисами государственных органов, позволяют нам запускать новые онлайн-сервисы. Например, благодаря тому, что в Halyk Bank был запущен собственный аккредитованный облачный удостоверяющий центр, а также была произведена интеграция с сервисом единой авторизации АО «НИТ», мы смогли запустить наш сервис онлайн-открытия счета для ИП.

Сегодня в Казахстане активных субъектов малого и микробизнеса всего 900 тысяч. Из них те, кто потенциально мог бы стать потребителями цифровых услуг, исходя из доли охвата интернетом около 70%, составляют только 650 тысяч. И из этой цифры предпринимателей, которые готовы и уже используют цифровые банковские продукты — 300-350 тысяч. Именно эта категория — потенциальная клиентура Halyk Bank, заинтересованная в удобном, комфортном и полностью дистанционном сервисе подключения к цифровым банковским услугам.


Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.

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#бизнес #технологии #halykbank #предприниматели
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