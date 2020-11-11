Откройте счет для ИП за 10 минут не выходя из дома

С момента запуска услуги больше 10 000 предпринимателей открыли счета в Halyk Bank в дистанционном формате.

Теперь нет нужды идти в банк с документами, чтобы открыть счет для ИП. Halyk Bank первым на рынке СНГ разработал и внедрил совместно с порталом Egov.kz уникальный по мировым меркам полноценный сервис, который позволяет предпринимателю в удаленном режиме пройти процедуру онлайн-открытия счета для ИП в Halyk Bank без физического посещения отделения. Причем услуга доступна 24/7 и даже в выходные дни.При этом вся информация по новому пользователю будет выгружаться в автоматическом режиме из государственной базы данных. Второй путь онлайн-открытия счета для ИП — это зайти наopenaccount.halykbank.kz, ввести мобильный номер, привязанный к базе Egov, и пройти простую регистрацию. И все. Для сравнения — в любом банке такая процедура займет минимум полчаса.Индивидуальные предприниматели, представляющие малый и микробизнес, могут пройти эту процедуру, включающую подачу сведений об ИП и их проверку, полностью в удаленном режиме.Об услуге онлайн-открытия счета для ИП узнала от коллег. Процедура удобная, по длительности занимает не больше 5 минут. Я пользуюсь и другими услугами банка, все просто и удобно. На сегодняшний день приложение Onlinebank одно из самых оптимальных, легких — по открытию счета, снятию денег и переводам.Например, благодаря тому, что в Halyk Bank был запущен собственный аккредитованный облачный удостоверяющий центр, а также была произведена интеграция с сервисом единой авторизации АО «НИТ», мы смогли запустить наш сервис онлайн-открытия счета для ИП.Из них те, кто потенциально мог бы стать потребителями цифровых услуг, исходя из доли охвата интернетом около 70%, составляют только 650 тысяч. И из этой цифры предпринимателей, которые готовы и уже используют цифровые банковские продукты — 300-350 тысяч. Именно эта категория — потенциальная клиентура Halyk Bank, заинтересованная в удобном, комфортном и полностью дистанционном сервисе подключения к цифровым банковским услугам.





Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.



