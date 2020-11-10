Отказ от пластиковых трубочек и сортировка мусора: что каждый может сделать для экологии

Как экономно расходовать электричество и воду







Что делать

— выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Иногда можно обходиться и естественным светом, особенно если повесить легкие занавески. Имеет смысл купить энергосберегающие лампочки, которые служат в семь-восемь раз дольше, чем лампы накаливания

— замените старые электроприборы, которые тратят много энергии, более экономичными. Не используйте технику зря: чем меньше времени открыт холодильник, тем лучше, а стиральную и посудомоечную машины заполняйте полностью. Это, кстати, поможет сэкономить на моющих и чистящих средствах

— для экономии воды поставьте водосберегающие насадки на душ и кран. Также можно приобрести унитаз с разными режимами слива — более обильным или экономичным.

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Не пейте через пластиковые трубочки и не чистите уши пластиковыми палочками





В 2018 году Европейская комиссия разработала законопроект, запрещающий использование пластиковых трубочек для коктейлей и ушных палочек на пластиковой основе. Такой запрет уже действует в некоторых городах США, например, в Сент-Питерсберге (штат Флорида).

Заменить пластиковые трубочки можно бумажными или металлическими. Последние продаются в комплекте с длинными тонкими ершиками, чтобы эти трубочки мыть.

Также для экологии полезнее биоразлагаемые палочки на деревянной основе, а не на пластиковой. Кстати, врачи-отоларингологи рекомендуют лишний раз ничего не засовывать в уши: палочка может протолкнуть серу дальше по каналу, что приведет к образованию пробки. Если без чистки ушей вы не чувствуете себя уверенно, безопаснее воспользоваться детскими палочками с ограничителями и не забираться далеко в слуховой проход.





Не покупайте бутилированную воду





Пластиковые бутылки сегодня плавают во всех морях. На сайте WWF в режиме реального времени можно наблюдать, как разлагается одна из них. Учитывая, что на это потребуется около 450 лет, представители фонда назвали свою трансляцию самой долгой в мире.

Чтобы сократить количество потребляемого пластика, купите бутылку для воды или флягу и носите ее в сумке. Она может быть из переработанного искусственного материала или металла. Плотно закрывающийся термос или термокружка — вариант, который будет кстати в холодное время года, если вместо воды вы захотите взять с собой чай.

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Приобретайте одежду из переработанного пластика









Бексултан Уразбеков, 20 лет, IT-специалист

Мы наткнулись на статью, где рассказывали об одежде из переработанного пластика. Когда мы начали изучать эту технологию и искать заводы, которые перерабатывают пластик в ткань, поняли, что на территории СНГ таких нет. Нам пришлось закупиться в Китае, и после этого мы увидели новость, что у нас планируют построить такой завод.

В первый раз мы отшили 35 изделий — это были шопперы, футболки и свитшоты. На наших моделях одежды мы изобразили животных и природу, чтобы люди не забывали о том, что они не одни живут на этой планете.

Технология создания ткани из пластика такая: берется пластиковая бутылка, ее очищают, потом нагревают до определенной температуры и выводят тонкие волокна, похожие на нить. Дальше кто-то добавляет частички хлопка или оставляет материал чистым. На один метр приходится шесть пластиковых бутылок.

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Сортируйте мусор





Ансар Смагулов, директор Taza Qala, @taza_qala

Завод Green Technology Industries — крупнейший в Казахстане производитель химического волокна и различных нитей, используемых для производства широкого ассортимента тканей.

Сборочные машины Taza Qala забирают отходы из желтых экобоксов по городу. Увозят вторсырье на сортировочную базу, где все отходы тщательно сортируются. Затем прессованное вторсырье отправляется на наш завод. Отходы перерабатываются в волокна. Из них можно собрать и создать мягкую мебель, синтепон, игрушки, одежду, гипоаллергенные ткани и другие вещи. Также, исходя из спроса, производятся полуфабрикаты — ПЭТ-флекс-хлопья из пластика.

Алматинцы знают, что, сортируя мусор в наши экобоксы, он гарантированно перерабатывается. Мы принимаем почти все виды пластикового сырья и макулатуры, которые можно подвергать повторному использованию. И даем вторую жизнь мусору, уменьшая вредное влияние на окружающую среду.

Важно, чтобы из сырья производились новые товары для дальнейшего производства изделий, как бытовых, так и промышленных. Глобально — мы экономим ресурсы страны.

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