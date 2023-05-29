От повара до веб-дизайнера: 8 вакансий для тех, кто хочет работать за рубежом

Собрали подборку вакансий в разных сферах для желающих работать за границей этим летом.
Data Center Technician в Microsoft
Где: Сан-Антонио, США
Обязанности:
— проведение диагностики, устранение неполадок, замены и/или вывода из эксплуатации оборудования
— размещать, настраивать и выполнять основные запуски и выключения оборудования в соответствии с специально написанными инструкциями
— выполнять базовую диагностику и устранение неполадок под руководством опытных технических специалистов.
Требования:
— чувство ответственности за качество обслуживания
— сильная клиентоориентированность.
Apple Part Time Reseller Sales Specialist в Apple
Где: Монтебелло, США
Обязанности:
— продвижение и достойная презентация продуктов Apple клиентам магазина
— обеспечение качественного обслуживания
— выявление потребностей клиентов.
Требования:
— страсть к продукции Apple и желание поделиться этой страстью с другими
— сильные навыки коммуникации
— отличные навыки обслуживания клиентов
— ориентированность на детали, комфортная работа в быстро меняющейся среде.
Web Designer в Coalition Technologies
Где: Калвер-Сити, США
Обязанности:
— разработка уникальных логотипов и руководств по брендам с нуля
— проектирование каркасов, макетов веб-сайтов и другой соответствующей графики как для настольных, так и для мобильных устройств на основе творческих брифов и других материалов
— разработка статических и видео баннеров для рекламных кампаний, ремаркетинга, промо-акций и социальных сетей
— рисование векторных иконок и других иллюстраций.
Требования:
— владение Adobe XD, Adobe Photoshop и Illustrator
— страсть к дизайну с пониманием критических основных концепций
— желание продолжать учиться и идти в ногу с индустрией дизайна
— портфолио, демонстрирующее опыт разработки веб-сайтов и рекламных баннеров
— опыт работы с Google Web Designer
— опыт работы с инструментами, такими как Basecamp, QuickBooks и Google Docs.
Work Based Learning Program Data Center Operations Technician в Amazon Data Services, Inc.
Где: Стерлинг, США
Обязанности:
— обеспечение общей доступности и надежности для клиентов в центрах обработки данных
— установка нового оборудования
— вывод из эксплуатации существующих стоек
— ремонт и диагностика сломанных серверов
— обработка компьютерного оборудования и деталей.
Требования:
— диплом средней школы или эквивалентное образование
— 18 лет и старше
— опыт работы с Microsoft Office
— возможность начать в июне 2023 года.
Online Language Tutor в Transparent Language
Где: США
Требования:
— большой опыт преподавания иностранных языков
— опыт работы в онлайн-обучении
— свободное владение английским языком и, по крайней мере, один целевой язык: китайский, китайский, датский, дари, голландский, фарси, французский, немецкий, русский
— умение преподавать один или несколько из следующих языков: китайский, китайский, датский, дари, голландский, английский, фарси, французский, немецкий, русский
— доступность по вечерам и/или выходным.
Где: Германия
Обязанности:
— приготовление блюд по меню.
Требования:
— возраст от 18 до 50 лет
— спецодежда — иметь с собой
— опыт работы.
Оплачиваемая стажировка на фермах
Где: Дания
Обязанности:
— уход за животными
— кормление
— оценка состояния их здоровья
— лечение и профилактика.
Требования:
— быть действующим студентом с аграрным образованием
— наличие внутреннего и загранпаспортов, без нарушений паспортного режима
— сертификат по английскому языку о составлении международного экзамена КЭТ, IELTS, TOEFL, уровня А2
— главное требование – желание и готовность учиться, работать и совершенствоваться.
Кондитерская фабрика Candy Plus
Где: Чехия
Обязанности:
— изготовление желе и конфет.
Требования:
— для мужчин, женщин и семейных пар
— возраст от 18 до 50 лет.