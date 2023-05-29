От повара до веб-дизайнера: 8 вакансий для тех, кто хочет работать за рубежом

Собрали подборку вакансий в разных сферах для желающих работать за границей этим летом.







Data Center Technician в Microsoft

Где: Сан-Антонио, США

Обязанности:

— проведение диагностики, устранение неполадок, замены и/или вывода из эксплуатации оборудования

— размещать, настраивать и выполнять основные запуски и выключения оборудования в соответствии с специально написанными инструкциями

— выполнять базовую диагностику и устранение неполадок под руководством опытных технических специалистов.

Требования:

— чувство ответственности за качество обслуживания

— сильная клиентоориентированность.





Apple Part Time Reseller Sales Specialist в Apple

Где: Монтебелло, США

Обязанности:

— продвижение и достойная презентация продуктов Apple клиентам магазина

— обеспечение качественного обслуживания

— выявление потребностей клиентов.

Требования:

— страсть к продукции Apple и желание поделиться этой страстью с другими

— сильные навыки коммуникации

— отличные навыки обслуживания клиентов

— ориентированность на детали, комфортная работа в быстро меняющейся среде.





Web Designer в Coalition Technologies

Где: Калвер-Сити, США

Обязанности:

— разработка уникальных логотипов и руководств по брендам с нуля

— проектирование каркасов, макетов веб-сайтов и другой соответствующей графики как для настольных, так и для мобильных устройств на основе творческих брифов и других материалов

— разработка статических и видео баннеров для рекламных кампаний, ремаркетинга, промо-акций и социальных сетей

— рисование векторных иконок и других иллюстраций.

Требования:

— владение Adobe XD, Adobe Photoshop и Illustrator

— страсть к дизайну с пониманием критических основных концепций

— желание продолжать учиться и идти в ногу с индустрией дизайна

— портфолио, демонстрирующее опыт разработки веб-сайтов и рекламных баннеров

— опыт работы с Google Web Designer

— опыт работы с инструментами, такими как Basecamp, QuickBooks и Google Docs.





Work Based Learning Program Data Center Operations Technician в Amazon Data Services, Inc.





Где: Стерлинг, США

Обязанности:

— обеспечение общей доступности и надежности для клиентов в центрах обработки данных

— установка нового оборудования

— вывод из эксплуатации существующих стоек

— ремонт и диагностика сломанных серверов

— обработка компьютерного оборудования и деталей.

Требования:

— диплом средней школы или эквивалентное образование

— 18 лет и старше

— опыт работы с Microsoft Office

— возможность начать в июне 2023 года.





Online Language Tutor в Transparent Language

Где: США

Требования:

— большой опыт преподавания иностранных языков

— опыт работы в онлайн-обучении

— свободное владение английским языком и, по крайней мере, один целевой язык: китайский, китайский, датский, дари, голландский, фарси, французский, немецкий, русский

— умение преподавать один или несколько из следующих языков: китайский, китайский, датский, дари, голландский, английский, фарси, французский, немецкий, русский

— доступность по вечерам и/или выходным.





Повар

Где: Германия

Обязанности:

— приготовление блюд по меню.

Требования:

— возраст от 18 до 50 лет

— спецодежда — иметь с собой

— опыт работы.





Оплачиваемая стажировка на фермах

Где: Дания

Обязанности:

— уход за животными

— кормление

— оценка состояния их здоровья

— лечение и профилактика.

Требования:

— быть действующим студентом с аграрным образованием

— наличие внутреннего и загранпаспортов, без нарушений паспортного режима

— сертификат по английскому языку о составлении международного экзамена КЭТ, IELTS, TOEFL, уровня А2

— главное требование – желание и готовность учиться, работать и совершенствоваться.





Кондитерская фабрика Candy Plus

Где: Чехия

Обязанности:

— изготовление желе и конфет.

Требования:

— для мужчин, женщин и семейных пар

— возраст от 18 до 50 лет.