От мегаполисов до заповедников — 15 мест, куда поехать, если вы впервые в Казахстане

Список впечатляющих мест в Казахстане для тех, кто собирается в отпуск.





Северный Казахстан

Боровое





«Жемчужина Казахстана» — популярное место не только для жителей страны, но и стран СНГ. В природном парке «Бурабай» расположено несколько озер, среди них Щучье, Большое и Малое Чебачье, Катарколь. Первозданная природа и свежий воздух привлекают туристов. Благодаря этому вблизи озера Боровое образовался и развивается целый курорт.

Помимо пляжного отдыха, среди путешественников популярны пешеходные и велосипедные прогулки. Известные достопримечательности: Голубая гора, скала Окжетпес, поляна Абылай хана, пещера Кенесары и «танцующие березы».

Где можно остановиться: Rixos Borovoe, Wyndham Garden Burabay, Baitas Hotel.

Транспорт: железнодорожный вокзал, автобусная станция, такси.

Нур-Султан

После Алматы атмосфера Нур-Султана может показаться не такой расслабленной. Город не спит по ночам, всегда находится в движении — в этом и прелесть столицы. Город известен архитектурой. Например, самым большим колесом обозрения в Центральной Азии. Местные советуют посетить набережную, театр «Астана Опера», сферу «Нур Алем». Культурная жизнь столицы не стоит на месте. Каждый найдет, чем себя занять.

Где можно остановиться: The Ritz-Carlton, Astana, The St.Regis Astana, Hilton Astana, Rixos President Astana.

Транспорт: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, железнодорожные вокзалы «Нурлы Жол», «Нур-Султан 1», автовокзал.

Баянаул

Один из самых живописных национальных парков Казахстана находится в северной части страны. Красота и разнообразие местности завораживает. Для туристов и посетителей предусмотрена возможность посещения парка круглый год. Одних любителей путешествий в эти края манят голубые озера, других — хвойные и лиственные леса. А прозрачное озеро Жасыбай стало жемчужиной Баяунаула.

Где можно остановиться — здесь находится множество домов отдыха.

Транспорт: удобнее добраться из Караганды, Павлодара и Экибастуза на такси или на своем автомобиле.

Западный Казахстан

Мангистауская область

В Мангистауской области находится множество достопримечательностей, от чего многие туристы так стремятся туда съездить. Среди них: каньон Саура, мечеть Бекет ата, Долина замков Айракты, пещерная мечеть Шакпак-ата, плато Устюрт и урочище Бозжира.

К примеру, подземная мечеть Шакпак-ата — это уникальный архитектурный памятник, который находится в северо-восточной части полуострова Тюб-Караган, в Мангистауской области. Существует легенда, которая гласит, что каждый, кто приедет в мечеть, исцелится от недугов. Легенды, легендами, но увидеть такое необычное зрелище точно стоит.

Актау





Актау — небольшой город на западе Казахстана, который расположен на берегу Каспийского моря. Город любят за его простоту и красоту. Он только-только начинает развиваться в сфере труизма. Здесь можно расслабиться на берегу Каспийского моря и целиком погрузиться в отдых. Из достопримечательностей: подземные мечети и некрополи, набережная, маяк «Меловой», историко-краеведческий музей.

Где можно остановиться: Rixos Water World Aktau, Miramar Aktau Apart Hotel&SPA, Caspian Riviera Grand Palace, Renaissance Aktau Hotel.

Транспорт: Аэропорт Актау, железнодорожный вокзал, автовокзал.

Уральск

Город, который находится на границе Европы и Азии. Многие здания в Уральске были построены еще в XIX веке и до сих пор используются по назначению. Стоит отметить, что Уральск — единственный казахстанский город, в котором побывал гений русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин. И хоть поэт пробыл в нем три дня, по итогам поездки у него родились идеи к «Капитанской дочке» и «Истории Пугачевского бунта».

Где можно остановиться: Hotel Pushkin, гостиница «Виктория», отель «Кұрмет».

Транспорт: Аэропорт Уральск, железнодорожный вокзал, автовокзал.

Южный Казахстан

Алматы





Южная столица славится горами, культурной жизнью и в первую очередь людьми. Алматинцы по выходным поднимаются в горы или ездят за город. К примеру, в 200 километрах от города находится Чарынский каньон, более известный как «младший брат» Гранд-каньона. Вблизи Алматы также советуем посетить озеро Иссык, Бартогайское водохранилище, ущелье Чукур, поющие Барханы и другие места. В самом Алматы есть множество развлекательных центров, бутиков, кафе.

Где можно остановиться: The Ritz-Carlton, Almaty, RixosAlmaty, DoubleTree by Hilton Almaty, Garden Park Inn.

Транспорт: Международный аэропорт Алматы, железнодорожные вокзалы «Алматы-1», «Алматы-2», автовокзалы «Сайран», «Саяхат».

Туркестан

На юге Казахстана находится древний город Туркестан, который известен объектами наследия ЮНЕСКО и паломничества многих людей. Туркестан — интересный объект для изучения специалистами. Главная гордость города — мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, прославленного казахского поэта. Также Мавзолей Казыбек би, который стал основателем первого свода казахских законов. Стоит отметить и мавзолей Арыстан-Баба, который расположен в деревне Кагам, недалеко от руин древнего города Отрара.

Помимо исторических достопримечательностей, в городе создаются и новые современные места для отдыха и развлечений.

Где можно остановиться: Rixos Turkestan, Hampton by Hilton Turkistan, Boutique Hotel Silk Way.

Транспорт: Аэропорт «Хазрет Султан», железнодорожный вокзал, автовокзал.

Шымкент

Еще один город-миллионник — культурный центр южного Казахстана г. Шымкент. В городе множество исторических зданий, парков, музеев, а главное, природных объектов. Советуем пройтись по-местному Арбату или площади имени Аль-Фараби, посетить ТРЦ Shymkent Plaza и государственный дендропарк.

Где можно остановиться: Rixos Khadisha Shymkent, AidanaPlaza Hotel, отель Promenade.

Транспорт: Международный аэропорт «Шымкент», железнодорожный вокзал, автовокзал.

Аксу-Жабаглинский заповедник

Это самый первый и старейший заповедник в Казахстане. Был создан еще в 1926 году. На данный момент площадь национального парка составляет более 132 тысяч гектар. Есть целый перечень местных туристских маршрутов и троп, к примеру, конный маршрут Талдыбулак или пеший маршрут Жетимсай. Заповедник — отличное место для любителей активного отдыха и для тех, кому надо перезагрузиться.

Где можно остановиться: база отдыха «Аксу Жабагалы».

Транспорт: Вечерний поезд из Алматы до станции Тюлькубас, которая расположена в 20 километрах от самого заповедника. Рейс Алматы — Шымкент, либо рейс Нур-Султан — Шымкент. От Шымкента до заповедника примерно час езды.

Восточный Казахстан

Катон-Карагай

Национальный парк и заповедник в восточной части страны известен своей природой. Леса здесь соседствуют с лугами, а озера и реки — с горами. Помимо этого, заповедник может похвастаться разнообразной фауной: медведями, маралами и другими редкими животными. Не стоит забывать, что этот район — единственный в Казахстане, где занимаются выращиванием маралов и добывают лекарственное сырье под названием панты.

Где можно остановиться: гостиницы «Баян» и «Кулагер», множество санаториев.

Транспорт: в национальный парк легче всего добраться из Усть-Каменогорска, на автомобиле или автобусе.

Усть-Каменогорск

Культурный и административный центр Восточного Казахстана — г. Усть-Каменогорск, город металлургов. Промышленные предприятия города работают в таких отраслях, как цветная металлургия, машиностроение, пищевая и лесная промышленность. Среди достопримечательностей: мемориальный комплекс «Победа», парк Жастар, Восточно-Казахстанский областной музей, парк Жамбыла Жамбаева. Местные жители советуют выехать за город и насладиться природой: урочищем Киин-Кериш, озером Зайсан и алтайскими Альпами.

Где можно остановиться: Shiny River Hotel, Dedeman Oskemen, Seven Boutique Hotel.

Транспорт: Аэропорт Усть-Каменогорск, железнодорожный вокзал, автовокзал..

Семей

На востоке Казахстана стоит посетить и город Семей с населением в 300 000 человек. Это один из самых старых городов страны, родина Абая.

Визитная карточка города — подвесной мост через реку Иртыш. Среди остальных достопримечательностей: собор Воскресения Христова, музеи и центры искусств, театры и аквапарк.

Где можно остановиться: Гостиница «Номад», Adis.

Транспорт: Аэропорт Семей, железнодорожный вокзал, автовокзал.

Центральный Казахстан

Караганда





Простой, но интересный город известен за пределами Казахстана. Достопримечательности Караганды удивляют, а окрестности не оставят вас равнодушными. Каждый найдет, чем заняться. Советуем посмотреть на памятник фразе: «Где-где? В Караганде!», соборы, музей Карлага и Центральный музей культуры и отдыха.

Где можно остановиться: Senator, Voyage, гостиница «Чайка».

Транспорт: Международный аэропорт Караганды Сары-Арка, железнодорожный вокзал, автовокзал.

Каркаралинский национальный парк

Природная достопримечательность Центрального Казахстана может удивить богатством и разнообразием животных. На территории в 90 гектар живут около 200 видов животных, многие из которых занесены в Красную Книгу. В парке проложено несколько пеших троп, вдоль них можно увидеть скальные пещеры, останки древних городов.

Транспорт: до парка можно добраться на такси или на своем автомобиле.