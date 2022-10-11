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От fitness к wellness: как Technogym задает тренд в индустрии спорта
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Сегодня в 18:00

От fitness к wellness: как Technogym задает тренд в индустрии спорта

В Алматы открылся Technogym Experience Center площадью 1550 квадратных метров, который будет интересен как частным клиентам, так и операторам фитнес-индустрии. Посетители смогут здесь тестировать и приобретать оборудование, технологии и услуги Technogym, получать программы тренировок, консультации и обучение от опытных тренеров и дизайнеров интерьера по реализации проектов домашних тренажерных залов и фитнес-клубов. Более подробно о деятельности и видении компании рассказали со-владелец Technogym Пьерлуиджи Алессандри и директор по развитию Болат Ердаулетов.

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Болат Ердаулетов, директор по развитию

Мы уже 10 лет дистрибьюторы Technogym в Казахстане, Кыргызстане и Монголии. В 2012 году нам посчастливилось побывать на открытии Technogym Village — это велнес-кампус, где расположен исследовательский инновационный центр, и с тех пор мы представляем этот бренд в нашем регионе.
Казахстан может стать спортивным хабом Центральной Азии. В 2017 году в стране проходили Азиатские игры, где мы были партнерами. Недавно в Астане прошел международный турнир ATP 500 с участием топ-10 теннисистов мира. Кроме того, в стране активно развивается не только спорт, но и фитнес. Все больше открывается фитнес-клубов не только в Алматы, но и в регионах. Причем, не просто фитнес-клубов, а «умных», которые интересно посещать.

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Дизайн всегда был ключевым элементом продукции Technogym. На протяжении многих лет компания инвестировала в дизайн, создав неповторимый стиль и сотрудничая с Антонио Читтерио, одним из лучших дизайнеров в мире, который разработал персональную линию, а также спроектировал головной офис Technogym Village. Сегодня мы успешно сотрудничаем с дизайнерами не только в мире, но и в Казахстане. Мы обучаем и показываем, как правильно зонировать пространство в фитнес-центрах и дома, чтобы было комфортно и интересно заниматься. Здесь у нас есть свой департамент дизайна, который при поддержке головного офиса Technogym, будет проводить обучающие мероприятия для дизайнеров, приглашать международных экспертов со своими семинарами, а также организовывать поездки на мероприятия в Италию.

Пьерлуиджи Алессандри, со-владелец Technogym

С создания компании в 1983 году все тренажеры Technogym были предназначены для бодибилдеров, людей, занимающихся спортом профессионально. Но к 1993 году, когда в индустрии доминировали бодибилдинг и фитнес, мы решили запустить совершенно новую концепцию Wellness, совместив well-being и fitness. В нашем понимании Wellness — это не только про спорт и регулярные физические упражнения, а про здоровое питание, позитивный ментальный подход и образ жизни. Если фитнес направлен на небольшую часть населения, то велнес более целостен, инклюзивен и охватывает большинство населения.

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Работа со спортсменами — это очень важная составляющая нашего инновационного процесса. Мы наблюдаем за их тренировками, тестируем наши продукты и решения, получаем обратную связь от спортсменов и дальше анализируем все в своей лаборатории, чтобы постоянно повышать эффективность оборудования. За годы своего существования Technogym стал эталонным брендом для спортивных чемпионов. Мы официальные поставщики последних 8 Олимпийских игр и на протяжении многих лет нас выбирают самые успешные спортивные команды и спортсмены в мире, такие как ФК «Ювентус», ФК «Интер», ФК «Милан» и «Пари Сен-Жермен» в мире футбола, команды Формулы-1 Ferrari и McLaren и многие другие.

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