Особенности китайского рынка и в каких направлениях стартапы сейчас востребованы

Анастасия Адамова, co-CEO & COO Sinofy.Studio
О себе
Я недавно в IT-сфере, начинала с позиции Manager Partners в Украине, занималась работой с клиентами, которые планируют выход на китайский рынок. Сейчас на позиции co-CEO&COO в Sinofy.Studio.
У меня большой опыт в business development и продажах, ранее я занималась международной торговлей, мы поставляли в Украину товары из Германии. Я занималась всеми процессами, начиная от закупок и заканчивая логистикой.
После этого меня затянула IT-сфера. Я хотела разобраться в этом направлении, искала клиентов и партнеров для украинских компаний по всему миру, в основном это была Европа. Пробовала себя на разных позициях, хотела полностью влиться в IT-сферу и понять, как думают девелоперы именно в этой сфере. И мне это удалось.
О компании
Позже я познакомилась с Амирасном Роберто. Он инвестор и со-основатель Sinofy.Studio, который уговорил меня нырнуть в рискованный стартап и новое для меня направление PR в IT для вывода компаний на китайский рынок. Около года назад мы начали активно развиваться. Сегодня у нас в команде больше 50 человек, и мы занимаемся не только PR и маркетингом для стартапов в Китае, но и разрабатываем всю визуальную коммуникацию для клиента, ведем социальные сети, занимаемся IT разработкой со спецификой в кибербезопасности и блокчейне. Недавно мы начали работать со странами всей Юго-Восточной Азии.
Мы помогаем компаниям и стартапам выходить на рынок Китая, создаем бренд, делаем его локализацию под местный рынок, помогаем с легальной частью, контактами и нетворкингом на месте, а также презентацией продукта для местного сообщества и инвесторов.
О выходе на рынок Китая
Рынок Китая не только закрытый и труднодоступный, но и очень желанный. Все понимают, какой потенциал может быть на этом рынке. В Китае есть государственная программа, которая направлена на развитие таких сфер, как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, технологии скоростного интернета 5G и кибербезопасность. В стране выделяется большое количество грантов и есть большое количество разработок в этом направлении.
Китайский рынок завязан сам на себе, именно в сфере информационных потоков. Поэтому перед выходом в Китай, необходимо несколько раз все перепроверить, сложно сделать качественный research по стране, не находясь в самой стране. Так как информации на английском в интернете о Китае практически нет.
Открыть бизнес в Китае сложнее, чем в странах СНГ. Государство выстроило контроль за бизнесом. Например, для того чтобы индексироваться в китайской поисковой системе Baidu, нужно официально зарегистрировать компанию и получить ICP лицензию, а это значит открыть счет в банке, назначить директора и сдавать отчетность.
В Китае нет привычных нам социальных сетей, все крутится в основном вокруг We Chat. Это собственная китайская инфраструктура, где можно смотреть видео, общаться с людьми, публиковать фотографии, создавать страницы своих компаний. Через We Chat можно производить оплату, а еще там ведется социальный рейтинг граждан.
Для того, чтобы выйти на рынок Китая нужно провести маркетинговое исследование, изучить конкурентов и понять, какой у них примерный бюджет. На маркетинг в этой стране нужно потратить как минимум 1 000 000 $. Конечно, можно продвинуться и по другому, но таких случаев мало.
У китайских IT-продуктов сильно отличается интерфейс и дизайн, поэтому недостаточно просто перевести свой продукт на китайский язык, его полностью нужно переделывать под Китай.
В Китае множество медиа ресурсов, с которыми мы работаем, но при работе со СМИ нужна аккуратность, так как практически за каждым медиа закреплен член коммунистической партии, проверяющий все материалы ресурса.
Особенности китайского рынка:
— Китай не отдает стратегически важные направления иностранцам, по многим направлениям компании на 51%, как минимум, должны принадлежать гражданам Китая.
— в Китае закон сильно защищает работников и нет такого лояльного отношения к фрилансерам, как в странах СНГ
— прозрачность компании в Китае в приоритете
— в Китае важно иметь нативного местного партнера, который поможет в понимании местного законодательства
— здесь нет такой культуры в сфере услуг, как на Западе, нет правил деловой переписки и супер сервиса
- многие китайцы не знают никакого другого языка кроме китайского, особенно те, кто принимают решения
— китайцы мыслят масштабно, в этом огромный плюс работы с рынком Китая
— для того чтобы в Китае на вас обратили внимание, вас должен представить местному сообществу кто-то авторитетный
— о вас должны писать местные СМИ.