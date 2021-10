Особенности китайского рынка и в каких направлениях стартапы сейчас востребованы

О себе

О компании

О выходе на рынок Китая

Особенности китайского рынка:

Сейчас на позиции co-CEO&COO в Sinofy.Studio.Я занималась всеми процессами, начиная от закупок и заканчивая логистикой.Я хотела разобраться в этом направлении, искала клиентов и партнеров для украинских компаний по всему миру, в основном это была Европа. Пробовала себя на разных позициях, хотела полностью влиться в IT-сферу и понять, как думают девелоперы именно в этой сфере. И мне это удалось.Он инвестор и со-основатель Sinofy.Studio, который уговорил меня нырнуть в рискованный стартап и новое для меня направление PR в IT для вывода компаний на китайский рынок. Около года назад мы начали активно развиваться. Сегодня у нас в команде больше 50 человек, и мы занимаемся не только PR и маркетингом для стартапов в Китае, но и разрабатываем всю визуальную коммуникацию для клиента, ведем социальные сети, занимаемся IT разработкой со спецификой в кибербезопасности и блокчейне. Недавно мы начали работать со странами всей Юго-Восточной Азии.Мы помогаем компаниям и стартапам выходить на рынок Китая, создаем бренд, делаем его локализацию под местный рынок, помогаем с легальной частью, контактами и нетворкингом на месте, а также презентацией продукта для местного сообщества и инвесторов.Все понимают, какой потенциал может быть на этом рынке. В Китае есть государственная программа, которая направлена на развитие таких сфер, как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, технологии скоростного интернета 5G и кибербезопасность. В стране выделяется большое количество грантов и есть большое количество разработок в этом направлении.Поэтому перед выходом в Китай, необходимо несколько раз все перепроверить, сложно сделать качественный research по стране, не находясь в самой стране. Так как информации на английском в интернете о Китае практически нет.Государство выстроило контроль за бизнесом. Например, для того чтобы индексироваться в китайской поисковой системе Baidu, нужно официально зарегистрировать компанию и получить ICP лицензию, а это значит открыть счет в банке, назначить директора и сдавать отчетность.Это собственная китайская инфраструктура, где можно смотреть видео, общаться с людьми, публиковать фотографии, создавать страницы своих компаний. Через We Chat можно производить оплату, а еще там ведется социальный рейтинг граждан.На маркетинг в этой стране нужно потратить как минимум 1 000 000 $. Конечно, можно продвинуться и по другому, но таких случаев мало.У китайских IT-продуктов сильно отличается интерфейс и дизайн, поэтому недостаточно просто перевести свой продукт на китайский язык, его полностью нужно переделывать под Китай.В Китае множество медиа ресурсов, с которыми мы работаем, но при работе со СМИ нужна аккуратность, так как практически за каждым медиа закреплен член коммунистической партии, проверяющий все материалы ресурса.— Китай не отдает стратегически важные направления иностранцам, по многим направлениям компании на 51%, как минимум, должны принадлежать гражданам Китая.— в Китае закон сильно защищает работников и нет такого лояльного отношения к фрилансерам, как в странах СНГ— прозрачность компании в Китае в приоритете— в Китае важно иметь нативного местного партнера, который поможет в понимании местного законодательства— здесь нет такой культуры в сфере услуг, как на Западе, нет правил деловой переписки и супер сервиса- многие китайцы не знают никакого другого языка кроме китайского, особенно те, кто принимают решения— китайцы мыслят масштабно, в этом огромный плюс работы с рынком Китая— для того чтобы в Китае на вас обратили внимание, вас должен представить местному сообществу кто-то авторитетный— о вас должны писать местные СМИ.