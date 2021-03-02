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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made-женщин России
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Сегодня в 11:01

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made-женщин России

Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первую строчку рейтинга self-made-женщин России по версии Forbes. В список попали женщины, добившиеся успеха самостоятельно либо активно участвующие в семейном бизнесе, но не получившие его по наследству, либо ведущие дела с партнерами.

Издание оценило капитал Бакальчук в 10,1 миллиарда долларов. Это позволяет ей войти в десятку богатейших женщин мира, построивших бизнес самостоятельно.

На втором месте — частный инвестор Ольга Белявцева, чье состояние оценивается в 550 млн долларов. Белявцевой принадлежит доля в компании «Прогресс», которая выпускает детское питание под брендом «Фрутоняня». Среди других инвестиций женщины — хозяйство «Агроном-сад» и производитель полимерной продукции «Бипласт».

Замыкает тройку лидеров заместитель председателя правления газовой компании «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в 475 млн долларов. Ей принадлежит 0,19% акций «Новатэка».

В новом списке Forbes также указывает рейтинг самостоятельности, который оценивает вклад самой женщины в формирование ее состояния. Самый высокий показатель — А+ (наиболее самостоятельная), самый низкий — С (наименее самостоятельная). К примеру, у Бакальчук и Белявцевой рейтинг самостоятельности А, у Кузнецовой — B+.

Источник: daily.afisha.ru

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#бизнес #деньги #forbes #wildberries #татьянабакальчук
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