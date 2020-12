Основательница upcycle-бренда в Бишкеке о том, как создает эксклюзивные вещи

Лилия Касымова, основатель Banana fetch, @bananafetch







Как все началось





Я получила образование в Лондоне, а когда вернулась в Бишкек, практически сразу вышла замуж и забеременела.





Меня смущало, что для детей делают одежду с супергероями или другими иллюстрациями, я хотела, чтобы, когда родители смотрят на своего ребенка в той или иной футболке, они, в первую очередь, вспоминали, что он ребенок. Так я начала делать футболки для детей с надписью «Фиг вам», которая говорила о том, что нужно давать детям свободу и возможность делать то, что они хотят. Потом мы начали шить одежду для мамочек, тоже использовали провокационные принты, которые призывали не давать мамам советы, если они вас не просили об этом.

Но когда я несколько раз оказалась на базаре, увидела то огромное количество одежды, которое производится, у меня произошло отторжение. Я подумала, что не хочу втискиваться в эту гору одежды и еще больше производить. Тогда я поставила свой бренд одежды на паузу.

Я подумала, что не хочу втискиваться в эту гору одежды и еще больше производить



Позже я попала в Санкт-Петербург на гаражные распродажи, которые проводят горожане. Люди приносили свои вещи и продавали их, играла хорошая музыка, и в целом было классно. Нам настолько понравилась та атмосфера, что мы с подругой открыли в Бишкеке комиссионный магазин. Этот магазин показал, что есть интересные вещи, которые люди не покупают просто потому, что они уже не так актуальны. Стоит только где-то обрезать, ушить, и вещь заиграет по-новому. И я вернулась в свой бренд и решила заниматься апсайклингом.





О бренде Banana fetch





Для меня одежда — это не просто вещи, которые прикрывают наготу, это какой-то statement, выражение своей позиции в мире.

Название Banana fetch осталось с того периода, когда я занималась детской одеждой. Придумывая название, я размышляла о том, чем пахнут дети, и решила, что для меня они пахнут бананом.

Когда я впервые примерила вещи, которые переделали девчонки из ателье, я поняла, что мы сможем делать это суперкачественно и красиво. И покупателю достанется эксклюзивная вещь, которая вручную полностью собрана заново.

До пандемии я планировала привозить вещи из заграничных секондов, но пришлось изучать местный рынок, и я сильно удивилась, так как нашла в отличном состоянии европейские и корейские вещи в секондах Бишкека. Поэтому наши дропы зависят от того, какие и сколько вещей мы найдем.









Я стараюсь подбирать базовые вещи, которые человек сможет носить не один год, и чтобы их можно было и в пир, и в мир, и на работу, и на встречу с подругами пойти. При выборе одежды я обращаю внимание на качество и состав ткани, на то, как хорошо она сохранилась, насколько прочные швы, и на производителя.

Наши топовые позиции — мужские костюмы, которые мы перешиваем в талии для женщин, жакеты и брюки. На все вещи, которые мы ресайклим, наносим фирменную надпись: She doesn’t a hero, she is the hero.





Я стараюсь сама делать доставку клиентам, мне интересно знакомиться с девушками, и визуально легче определить тип фигуры и посоветовать, как носить ту или иную вещь, если нужно.

Еще одна цель нашего бренда — вовлекать как можно больше представителей местной экономики: ребят, кто печатает нам принты, владельцев секондов, у которых мы покупаем одежду, и девочек из швейного цеха. Так все деньги остаются в Кыргызстане.







О планах





Мы продолжим работать с центральноазиатской тканью, как в начале своего пути, когда использовали узбекскую и кыргызскую ткани. Делать из нее минидропы и добавлять upcycle-направление.