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Основатели Amigo Pizza о том, как в карантин открыли вторую точку за 30 миллионов тенге
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Сегодня в 18:00

Основатели Amigo Pizza о том, как в карантин открыли вторую точку за 30 миллионов тенге

Аблай Газизов, 29 лет, со-основатель Baker Street, со-основатель Amigo Pizza

Бахтияр Каюпов, 29 лет, со-основатель Amigo Pizza

Данияр Калдыбаев, 29 лет, со-основатель Amigo Pizza


О новой точке


Аблай. Мы впервые для себя как для бизнесменов открыли точку с посадкой для гостей. Раньше мы работали только в режиме dark kitchen, когда доставляли пиццу или клиенты могли забрать с собой. Сейчас, когда к нам приходят гости, мы получаем новый опыт и отрабатываем новые бизнес-процессы. При этом доставка в этой точке тоже есть.

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С открытием этой точки мы в два раза увеличили свою производственную мощность. Производственная мощность пиццерии напрямую зависит от пицца-печи — сколько пицц в час она может изготавливать. Сейчас у нас две точки и две пицца-печи, и мы можем охватить гораздо больше клиентов.

На открытие этой точки мы потратили больше 6 месяцев и 30 миллионов тенге. Большее количество денег ушло на ремонт, вентиляцию, пожарку, электричество, мебель, оборудование и программное обеспечение.

На открытие этой точки мы потратили больше 6 месяцев и 30 миллионов тенге


Данияр. Мы не привлекали инвесторов, эту точку мы построили на доход от нашей первой точки. Это помещение мы арендовали еще в декабре 2019 года, а перед первым локаутом мы почти закончили ремонт.

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Аблай. Все пространство мы поделили на три зоны: кухня, зал для гостей и офис для сотрудников. В первую очередь, Amigo Pizza — это доставка пиццы, и мы делаем упор на это: прием заказов, логистика и так далее. Поэтому эта точка тоже изначально рассматривалась для доставки, и по ходу мы планировали посадку, но не в ущерб производственному процессу. Поэтому помещение, где размещаются курьеры, администратор, который принимает заказы, кухня, занимает больше места, чем зал для гостей.

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По меню мы добавили горячие напитки, кофе и здесь будем подавать различные закуски: курочку, жареный картофель. У нас в пиццерии стоит самый дорогой в столице кофейный аппарат среди автоматов — его стоимость 7000 евро.

Еще одно из преимуществ для клиентов — это то, что теперь люди, которые хотят заказать у нас пиццу и живут рядом с нашей новой точкой по улице Улы Дала, могут заказать одну пиццу и не платить за доставку, она стала для них бесплатной.


Что важно


Данияр. Мы не предусмотрели вопрос с электричеством и, когда начали считать, поняли, что здесь не хватает мощности. Застройщик выставил нам огромный счет в размере двух миллионов тенге, а так как мы не учитывали эти расходы в общей смете, таких средств у нас не было. Поэтому мы искали компромисс, и застройщик пошел нам навстречу, сделал скидку, а этот счет оплатил арендодатель.

Эта ситуация научила нас, что вопросы с вентиляцией и электричеством — самые важные при выборе помещения. Например, в домах у компании BI Group в нежилых помещениях уже предусмотрена встроенная вентиляция, которая выведена на самый верх дома.

Бахтияр. Еще важна высота потолков, чтобы можно было проводить коммуникации, и наличие нескольких входов-выходов: один для сотрудников, другой для гостей.


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#пицца #amigopizza #fastfood #доставкапиццы
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