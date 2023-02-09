Основатель Tynda Music о создании симфонического оркестра с молодыми музыкантами в Казахстане

Айдос Мендалиев рассказал о создании Tynda Music и о том, чем проект отличается от других. А также о приезде лучшие скрипача в мире Максима Вегнерова в Казахстан.





Айдос Мендалиев, 27 лет, город — Алматы, музыкант, предприниматель, @aidosmendaliyev





Как все началось





Я музыкант, дирижер и предприниматель. Основатель проекта Tynda Music. Мы занимаемся организацией концертов, где оркестр исполняет классическую музыку и популярные саундтреки из мультфильмов и фильмов.

В музыке я с пяти лет, с тех пор, как начал учиться в музыкальной школе. В этой же школе учились такие мэтры, как Байгали Серкебаев, Айман Мусахаджаева, Жания Аубакирова. В десятом классе я решил, что хочу заниматься дирижированием. Поступил в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, где учился у Нурлана Жарасова.

Мы планировали создать оркестр для исполнения популярной музыки еще до пандемии. Но начали свою деятельность только после того, как в Казахстане сняли ограничения по заполнению концертных залов.

Я выбирал программу и увидел концерт Ludovico Einaudi в одной музыкальной школе. Там выступали знакомые музыканты, и я предложил им поставить этот концерт в Алматы, Астане и Караганде. Так и начался проект.

Было сложно собрать команду. Мы приглашаем в оркестр молодых ребят до 30 лет, которые готовы работать над большими программами. Всех музыкантов знаем с детства, так как вместе учились и росли. Для нас важно, чтобы участники были энергичными, вкладывались в общее дело. Музыканты — эмоциональные люди. На сцене они отдают всего себя.

Также важно было настроить все процессы. Команда работала самостоятельно, без моего участия.

О Tynda Music





Tynda Music — это симфонический оркестр и хор, который исполняет самую разную музыку. Не только популярные саундтреки, но и классические произведения. Мы единственные, кто работает сразу в двух направлениях. Можем играть неоклассическую музыку Ludovico Einaudi, саундтреки Ханса Циммера, произведения Макса Рихтера.

Tynda Music — это симфонический оркестр и хор, который исполняет самую разную музыку







Главная цель нашего проекта исходит из названия. Tynda — сильное казахское слово, которое переводится как «слушай». Мы хотим, чтобы у людей была возможность слушать качественную музыку вживую.

В Tynda Music есть творческая и административная команды. Вторая состоит из семи человек, которые занимаются организацией концертов. Творческая команда всегда разная, зависит от программы. Летом мы собирали арену Baluan Sholaq, где выступало 150 человек. А на программе Einaudi может выступать семь человек.

О зрителях





Мы первый симфонический оркестр, который собрал арену Baluan Sholaq в сентябре 2022 года. Первые начали делать туры в регионах с оркестром, так как там проводят мало интересных мероприятий. Когда мы приезжаем туда, получаем благодарные отзывы. Рады, что у нас есть возможность дарить жителям всего Казахстана свое творчество.





Человек, который пришел на наш концерт впервые и еще не знает, с чем столкнется, видит отдачу музыкантов и заряжается невероятной энергией, эмоционально перезагружается. Люди слушают музыку, которая им знакома, которую они любят. Кто-то смеется, кто-то плачет, но все гости ощущают яркие эмоции.

О концерте Максима Венгерова

Я давно хотел пригласить в Казахстан мировую звезду. Помогла теория шести рукопожатий, и мы договорились о приезде Максима Венгерова. Это лауреат премии Grammy, лучший скрипач в мире. Он приедет в Казахстан и выступит с нами 14 и 15 февраля, ко Дню всех влюбленных. Это его первый большой концерт в Казахстане.

Чаще всего мы даем концерты, где играем популярную музыку и так привлекаем зрителей к искусству. Выступаем мостом, который приведет человека к классической музыке. Концерт с Максимом Венгеровым будет другим. Он будет выступать с нашим камерным оркестром. Это будет классический концерт, где вы сможете услышать произведения Чайковского, Мендельсона и Крейслера.

Мы обдумываем и другие интересные проекты. Скоро анонсируем их в нашем Instagram. Мы точно будем удивлять наших слушателей.