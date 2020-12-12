Основатель школы Element о том, как за 3 года открыть 9 филиалов в 6 городах и выйти на российский рынок

Айша Орымбаева, город — Алматы, основатель и директор школы программирования Element, @element.kz





Как все начиналось

В 2015 году я поступила в университет на специальность «программист». Но в процессе обучения столкнулась с проблемой — оказалось, что мне недостает базовых знаний и навыков. При этом я видела, что ребята, которые учатся со мной, программируют уже давно, с самого детства, и у них это хорошо получается. Тогда я решила обучать детей, чтобы во взрослой жизни они уже могли использовать эти знания. Начала с преподавания в других школах, а в 2017 году открыла собственный проект.

Element — это школа программирования для детей от 10 до 18 лет. У нас 9 школ в 6 городах Казахстана: в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Уральске, Актау и в Актобе. В данный момент, в связи с карантином, большинство наших офлайн-школ не работает. Функционирует только три — в Атырау, Актобе и Алматы.

Element — это школа программирования для детей от 10 до 18 лет





Наша миссия заключается в том, чтобы дать детям целостное образование и подготовить их к цифровому будущему. Эти знания и сейчас помогают им, но в будущем это будет еще более актуально.

О проекте

Обучение длится два года, на прохождение одного курса потребуется около трех месяцев.

Одно из основных направлений нашей деятельности — «Учись учиться». Мы помогаем детям учиться самостоятельно. Сейчас, во время карантина, преподаватели школ, дети и родители столкнулись с проблемой — многим было тяжело перестроиться на онлайн-формат. Но те ребята, которые обучаются у нас, адаптировались быстро, и мы получили много слов благодарности от родителей.





Для самостоятельного обучения необходимо овладеть всего несколькими навыками — это поиск информации и умение ее обрабатывать. Это одни из базовых навыков нашего времени. Если ребенок научится этому, в дальнейшем ему будет легко обучиться любой профессии и специальности. А если его профессия поменяется в сторону цифровизации, он всегда сможет под нее подстроиться благодаря умению учиться и базовым навыкам программирования.

По программированию у нас семь основных курсов:

— создание игр

— алгоритмы для подростков

— 3D-моделирование

— программирование в Minecraft

— язык программирования Python

— создание сайтов

— разработка мобильных приложений.

Об особенностях

Мы постоянно обновляем наши курсы. Стараемся максимально подстраиваться под современные реалии и давать самое актуальное.





Делаем упор не только на крупные города Казахстана, Нур-Султан, Алматы, Шымкент, но также и на регионы. Потому что в регионах проблем намного больше, чем в крупных городах, и условия могут сильно отличаться.

Element — это не просто IT-школа, которая готовит детей к олимпиадам. Мы за то, чтобы ребенок мог использовать приобретенные знания и навыки не только в программировании, но и в любой сфере. В эпоху цифровизации появляется множество новых профессий на стыке областей.

Element — это не просто IT-школа, которая готовит детей к олимпиадам





Мы работаем по собственной, уникальной методике, которую создали на основе элементов кембриджской методики и Монтессори. В оригинале каждая из этих систем имеет множество плюсов, но они слишком далеки от наших реалий. Объединив и адаптировав их, мы создали собственный продукт, подходящий для типичного школьника нашей страны.

О контенте

Программы курсов мы с командой создаем сами в соответствии с возрастом обучающихся, сертификатами и международными стандартами, программами. И, конечно, следим за рынком труда и требованиями работодателей.





Во время карантина мы перешли на онлайн-формат. И до сих пор многие ученики учатся онлайн. Мы используем готовые инструменты и продолжаем преподавать наши курсы.

Летом мы привлекли инвестиции и разработали свою образовательную платформу с функцией стриминга. С января начнем переходить на нее.

Сейчас мы выходим на рынок СНГ, начали с России, и у нас уже есть первые клиенты.

Что дает детям

Обучаясь в нашей школе, дети приобретают:

— навык цифровой грамотности, необходимый каждому современному человеку

— возможность подготовиться и принять участие в международных олимпиадах

— окружение. Ученики много взаимодействуют друг с другом, делают собственные проекты, общаются.

Ребята, которые отучились у нас два года, имеют такие базовые знания и навыки, с которыми они могут устроиться на оплачиваемую стажировку в любую IT-компанию.