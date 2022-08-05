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Основатель сети пиццерий RONI о создании атмосферного места с неаполитанской пиццей в Астане, Алматы и Ташкенте
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Сегодня в 12:44

Основатель сети пиццерий RONI о создании атмосферного места с неаполитанской пиццей в Астане, Алматы и Ташкенте

Познакомились с основателем RONI Family и узнали, как устроена работа популярной среди горожан сети.

Дмитрий Ахунов, 42 года, город — Москва, CEO & Founder RONI Family, @ronipizzakz, @ronipizzauz

akhunov.d

Как все началось


Идея проекта родилась в 2018 году. В 2019 году я занялся детальной разработкой модели и поиском инвестиций. Но пандемия внесла свои корректировки.

В конце 2020 года я принял решение самостоятельно открыть первую пиццерию RONI. У меня не было всей необходимой для этого суммы, поэтому я привлек двух знакомых в качестве инвесторов.

ronipizzakz

По плану стартовой площадкой для открытия и тестирования проекта был Ташкент. По плану стартовой площадкой для открытия и тестирования проекта был Ташкент. Сегодня это один из быстрорастущих и перспективных рынков в Центральной Азии с комфортной конкурентной средой и невысоким барьером входа на рынок. За один год RONI открылся в трех странах: Узбекистане, Казахстане, России.

О проекте


У нас в пять филиалов, два из которых находятся в Астане. Первая пиццерия открылась 12 марта в ТРЦ «Абу-Даби Плаза», вторая — 8 июля в ЖК «Атлант» на Сарайшык, 4. Еще два филиала работают в Ташкенте, одна пиццерия — в Тюмени. Этой осенью RONI появится и в Алматы.

Основная сила RONI — команда, четкое понимание общей цели и дружелюбие бренда. Алексей Александрович 24/7 работает над маркетингом. Это одна из наших сильных сторон. Другой важный член команды — Ярослав Олегович, который отслеживает каждый отзыв и пожелание, находит компромиссы даже в самых спорных ситуациях.

akhunov.d

Гостей привлекает простой, понятный и вкусный продукт. Пицца — уникальна. У нее нет сезонности, возрастных и каких-либо других ограничений. Ее едят все и всегда. О пицце в RONI говорят: «Она отличается от всех, но нравится каждому». В наших пиццериях более 20 видов продукта. Также в меню представлены салаты, супы, пасты и брускетты.

В будние дни мы предлагаем гостям бизнес-ланч. Поэтому в RONI часто проводят встречи или корпоративные посиделки.

ronipizza

Отдельные филиалы располагают винной картой в дополнении с закусками. Мы проводим коктейльные вечеринки с музыкой от столичных DJ. Это атмосферные мероприятия с новыми знакомствами и веселой атмосферой.

Есть собственная доставка. Из-за особенностей пиццы мы ограничиваем радиус доставки до пяти километров. Поэтому советуем посещать пиццерии и пробовать пиццу с пылу с жару. Прямиком из печки.

О гостях


Основная концепция Roni: «Пицца объединяет». У нас разная по интересам аудитория: бизнесмены, фотографы, врачи, студенты. За соседними столиками может оказаться директор крупной инвест-компании и молодые блогеры, которые любят вкусно поесть и поснимать. Гости часто отмечают дизайн пиццерий, над которым трудится молодой департамент под руководством Дмитрия Пономаренко.

ronipizzauz

Как проект меняет город


Мы знакомим горожан с настоящей неаполитанской пиццей, показываем, насколько разной и многогранной по вкусу она может быть.

RONI — это атмосферное место с широким ассортиментом меню, качественным обслуживанием и барной картой. Все это выстраивается вокруг настоящей дровяной печи и процесса приготовления пиццы. Мы хотим, чтобы казахстанцы по-другому смотрели на наш продукт, и стереотип об обычной пицце как фастфуд заведения был развеян.

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