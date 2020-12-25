Основатель Joiss о том, как создал стартап, который помогает потребителям сэкономить деньги, а компаниям снизить убытки

Рафаэль Жансултанов, основатель и лидер стартапа Joiss







Как все началось

Я получил образование в США, долгое время работал в различных сферах, в основном на стыке исследований, аналитики, развития, в нефтегазовой сфере и консалтинге. Параллельно мы с друзьями организовывали разные некоммерческие проекты. Всегда хотелось повлиять на проблему, изменить ситуацию к лучшему. Например, в 2015 году мы собирали помощь для пострадавших от паводков в Карагандинской области. Мы все делали на добровольных началах. Потом организовали акцию по сбору книг для детских домов, библиотек в онкоцентрах, чтобы у детей была возможность интересно себя занять, пока они проходят лечение.





Сейчас я веду проект по экопикникам, мы убираем национальные парки. И недавно мы с друзьями запустили проект по посадке деревьев и созданию парков казахстанско-американской дружбы. Все эти инициативы были успешными, и у меня возникла потребность выйти на новый уровень, сделать проект, который будет коммерчески успешным. Это было решение, которое привело меня к основанию нашего стартапа и тому, чем мы сейчас занимаемся.

Мы заняли второе место в рамках номинации Shell LiveWIRE и получили грант в размере 800 000 тенге



У меня была идея, я оформил ее в виде концепции и подал заявку на участие в программе бизнес-инкубации Назарбаев Университета. На начальном этапе было около 200 заявок, потом 50, 19, 14, пока не остались только лучшие проекты. Победителей выбирали в двух секциях — первые получали стартовый капитал от Назарбаев Университета, вторые — гранты от компании Shell Kazakhstan, в рамках Shell LiveWIRE. Мы заняли второе место в рамках номинации Shell LiveWIRE и получили грант в размере 800 000 тенге.





О проекте Joiss

Joiss — это платформа, которая, с одной стороны, позволяет компаниям снижать остатки и продавать продукцию с истекающим сроком годности. С другой стороны, помогает потребителям экономить бюджет и находить товары со скидкой. Мы своего рода мостик, соединяем две стороны, чтобы оба участника рынка могли получить выгоду. Сейчас, чтобы перейти от этапа тестовых продаж к реальным, мы разрабатываем мобильное приложение.





О целях и задачах

Мы работаем в соответствии с 17 целью ООН по устойчивому развитию — продвижение устойчивого потребления и производства. Продвигаем устойчивое потребление и помогаем делать как можно меньше отходов и ненужных выбросов, чтобы меньшее количество продукции портилось и выбрасывалось.





По статистике, в мире ежегодно выбрасывается порядка 1,3 миллиарда тонн еды, что составляет 1,2 триллиона долларов США. По Казахстану и СНГ отдельной статистики нет, но мы предполагаем большой объем утилизации той продукции, которая могла бы быть использована. Поэтому с помощью нашего сервиса стремимся поменять культуру потребления.

В тестовом режиме с нами согласились работать компании из сектора общепита, есть фармацевтические и продовольственные компании. Многие заинтересованы в сотрудничестве, идут навстречу, поэтому чувствуется, что на рынке в данной идее есть потребность.

В тестовом режиме с нами согласились работать компании из сектора общепита, есть фармацевтические и продовольственные компании



Чтобы реализовать наши цели, работаем с крупными брендами, для которых важна репутация. Хотим донести до них, что есть выгодные способы, благодаря которым можно повысить доходность, прибыль и одновременно снизить количество остатков, убытки.





О планах

В рамках развития этого проекта я участвовал и участвую в различных программах, таких как акселерация Назарбаев Университета, Founder Institute, которая была основана в Силиконовой долине. Мы ищем финансирование, которое будет выгодно для нас и поможет в развитии проекта.