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Основатель Badoo Андрей Андреев запустил аналог Clubhouse в России
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Сегодня в 15:58

Основатель Badoo Андрей Андреев запустил аналог Clubhouse в России

Основатель дейтинг-сервиса Badoo Андрей Андреев в интервью Forbes рассказал о запуске голосовой соцсети Stereo в России.

Над приложением работает команда из бывших сотрудников британского офиса Badoo и специалистов из Кремниевой долины. Основатель Stereo — программист Артур Нугуманов, который ранее работал с Андреевым в Badoo.

Разработка приложения заняла около шести месяцев. В августе 2020 года Stereo запустился в Лос-Анджелесе, первыми пользователями стали местные комики. Затем сервис заработал в Великобритании и Европе.

Источник: incrussia.ru

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