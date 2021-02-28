Основатель Badoo Андрей Андреев запустил аналог Clubhouse в России

Основатель дейтинг-сервиса Badoo Андрей Андреев в интервью Forbes рассказал о запуске голосовой соцсети Stereo в России.

Над приложением работает команда из бывших сотрудников британского офиса Badoo и специалистов из Кремниевой долины. Основатель Stereo — программист Артур Нугуманов, который ранее работал с Андреевым в Badoo.

Разработка приложения заняла около шести месяцев. В августе 2020 года Stereo запустился в Лос-Анджелесе, первыми пользователями стали местные комики. Затем сервис заработал в Великобритании и Европе.

Источник: incrussia.ru