«Оскар»: история создания премии, список номинаций и кто выбирает победителей

Совсем скоро состоится самая престижная премия в сфере кино. В преддверии этого мы сделали обзор, где рассказали об «Оскаре».
История создания премии
Создатель премии «Оскар» — Луис Майер, один из основателей киностудии Metro Goldwyn Mayer. По его инициативе в 1927 году была создана Американская киноакадемия.
Дуглас Фэрбенкс стал первым президентом Американской академии кинематографических искусств. Именно он вместе с Луисом Майером предложил сделать ежегодную премию за заслуги в кино.
В 1928 году разрабатывался дизайн статуэтки под руководством художника Седрика Гиббонса. Статуэтку создал скульптор Джордж Стэнли, а моделью для нее послужил кинорежиссер Эмилио Фернандес.
16 мая 1929 года состоялась первая церемония. Тогда было объявлено 12 категорий, а лучшим фильмом стала картина «Крылья».
Список номинаций
Количество номинаций премии «Оскар» часто меняется.
Всего на премии в 2023 году будет 23 номинации:
— Лучший фильм
— Лучший режиссер
— Лучшая мужская роль
— Лучшая женская роль
— Лучшая мужская роль второго плана
— Лучшая женская роль второго плана
— Лучший оригинальный сценарий
— Лучший адаптированный сценарий
— Лучшие визуальные эффекты
— Лучшее музыкальное дополнение
— Лучший игровой короткометражный фильм
— Лучший дизайн
— Лучший дизайн костюмов
— Лучший оригинальный саундтрек
— Лучший саундтрек
— Лучший грим и прически
— Лучший фильм на иностранном языке
— Лучший монтаж
— Лучший документальный фильм
— Лучший документальный короткометражный фильм
— Лучшая операторская работа
— Лучший мультфильм
— Лучший короткометражный мультфильм.
Как выбирают победителей
В состав Американской киноакадемии входит более 7000 участников. Все они делятся на 15 гильдий: актеры, режиссеры, сценаристы, композиторы, монтажеры и прочие. Каждая гильдия голосует только в своей категории. Исключением стала номинация «Лучший фильм», за нее голосуют все члены Академии.
Система голосования состоит из трех этапов:
— голосование участников киноакадемии, разделенных на гильдии
— подсчет голосов, который проводится коллегией судей из каждого отдела
— выбор победителей одним человеком из каждого профессионального отдела
Что ждать в 2023 году
95 церемония вручении премии «Оскар» пройдет в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе.
Главные номинанты:
Лучший фильм
— «Аватар: Путь воды»
— «Банши Инишерина»
— «Элвис»
— «На Западном фронте без перемен»
— «Все везде и сразу»
— «Фабельманы»
— «Тар»
— «Топ Ган: Мэверик»
— «Треугольник печали»
— «Говорят женщины»
Лучший режиссер
— Мартин Макдона, «Банши Инишерина»
— Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
— Стивен Спилберг, «Фабельманы»
— Тодд Филд, «Тар»
— Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»
Лучшая мужская роль
— Остин Батлер, «Элвис»
— Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
— Брендан Фрейзер, «Кит»
— Билл Найи, «Жить»
— Пол Мескаль, «Солнце мое»
Лучшая женская роль
— Кейт Бланшетт, «Тар»
— Мишель Йео, «Все везде и сразу»
— Ана де Армас, «Блондинка»
— Андреа Райсборо, «Ради Лесли»
— Мишель Уильямс, «Фабельманы»
Лучшая мужская роль второго плана
— Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
— Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
— Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
— Брайан Тайри Генри, «Мост через озеро»
— Джадд Хирш, «Фабельманы»
Лучшая женская роль второго плана
— Анджела Бассетт, «Черная пантера: Ваканда навсегда»
— Хонг Чау, «Кит»
— Керри Кондон, «Банши Инишерина»
— Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
— Стефани Сюй, «Все везде и сразу»
Лучший оригинальный сценарий
— «Банши Инишерина»
— «Все везде и сразу»
— «Фабельманы»
— «Тар»
— «Треугольник печали»
Лучший мультфильм
— «Пиноккио Гильермо дель Торо»
— «Марсель, ракушка в ботинках»
— «Кот в сапогах: Последнее желание»
— «Я краснею»
— «Морской монстр».
Больше всего номинаций в этом году у фильма «Все везде и сразу».
На роль ведущего вернется Джимми Киммел, проводивший премию в 2017 и 2018 годах.