«Оскар»: история создания премии, список номинаций и кто выбирает победителей

Совсем скоро состоится самая престижная премия в сфере кино. В преддверии этого мы сделали обзор, где рассказали об «Оскаре».







История создания премии





Создатель премии «Оскар» — Луис Майер, один из основателей киностудии Metro Goldwyn Mayer. По его инициативе в 1927 году была создана Американская киноакадемия.

Дуглас Фэрбенкс стал первым президентом Американской академии кинематографических искусств. Именно он вместе с Луисом Майером предложил сделать ежегодную премию за заслуги в кино.





В 1928 году разрабатывался дизайн статуэтки под руководством художника Седрика Гиббонса. Статуэтку создал скульптор Джордж Стэнли, а моделью для нее послужил кинорежиссер Эмилио Фернандес.

16 мая 1929 года состоялась первая церемония. Тогда было объявлено 12 категорий, а лучшим фильмом стала картина «Крылья».

Список номинаций





Количество номинаций премии «Оскар» часто меняется.

Всего на премии в 2023 году будет 23 номинации:

— Лучший фильм

— Лучший режиссер

— Лучшая мужская роль

— Лучшая женская роль

— Лучшая мужская роль второго плана

— Лучшая женская роль второго плана

— Лучший оригинальный сценарий

— Лучший адаптированный сценарий

— Лучшие визуальные эффекты

— Лучшее музыкальное дополнение

— Лучший игровой короткометражный фильм

— Лучший дизайн

— Лучший дизайн костюмов

— Лучший оригинальный саундтрек

— Лучший саундтрек

— Лучший грим и прически

— Лучший фильм на иностранном языке

— Лучший монтаж

— Лучший документальный фильм

— Лучший документальный короткометражный фильм

— Лучшая операторская работа

— Лучший мультфильм

— Лучший короткометражный мультфильм.

Как выбирают победителей





В состав Американской киноакадемии входит более 7000 участников. Все они делятся на 15 гильдий: актеры, режиссеры, сценаристы, композиторы, монтажеры и прочие. Каждая гильдия голосует только в своей категории. Исключением стала номинация «Лучший фильм», за нее голосуют все члены Академии.





Система голосования состоит из трех этапов:

— голосование участников киноакадемии, разделенных на гильдии

— подсчет голосов, который проводится коллегией судей из каждого отдела

— выбор победителей одним человеком из каждого профессионального отдела

Что ждать в 2023 году





95 церемония вручении премии «Оскар» пройдет в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе.

Главные номинанты:

Лучший фильм

— «Аватар: Путь воды»

— «Банши Инишерина»

— «Элвис»

— «На Западном фронте без перемен»

— «Все везде и сразу»

— «Фабельманы»

— «Тар»

— «Топ Ган: Мэверик»

— «Треугольник печали»

— «Говорят женщины»

Лучший режиссер

— Мартин Макдона, «Банши Инишерина»

— Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»

— Стивен Спилберг, «Фабельманы»

— Тодд Филд, «Тар»

— Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»

Лучшая мужская роль

— Остин Батлер, «Элвис»

— Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»

— Брендан Фрейзер, «Кит»

— Билл Найи, «Жить»

— Пол Мескаль, «Солнце мое»

Лучшая женская роль

— Кейт Бланшетт, «Тар»

— Мишель Йео, «Все везде и сразу»

— Ана де Армас, «Блондинка»

— Андреа Райсборо, «Ради Лесли»

— Мишель Уильямс, «Фабельманы»

Лучшая мужская роль второго плана

— Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»

— Барри Кеоган, «Банши Инишерина»

— Брендан Глисон, «Банши Инишерина»

— Брайан Тайри Генри, «Мост через озеро»

— Джадд Хирш, «Фабельманы»

Лучшая женская роль второго плана

— Анджела Бассетт, «Черная пантера: Ваканда навсегда»

— Хонг Чау, «Кит»

— Керри Кондон, «Банши Инишерина»

— Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»

— Стефани Сюй, «Все везде и сразу»

Лучший оригинальный сценарий

— «Банши Инишерина»

— «Все везде и сразу»

— «Фабельманы»

— «Тар»

— «Треугольник печали»

Лучший мультфильм

— «Пиноккио Гильермо дель Торо»

— «Марсель, ракушка в ботинках»

— «Кот в сапогах: Последнее желание»

— «Я краснею»

— «Морской монстр».

Больше всего номинаций в этом году у фильма «Все везде и сразу».

На роль ведущего вернется Джимми Киммел, проводивший премию в 2017 и 2018 годах.