«Оскар-2022»: «CODA: Ребенок глухих родителей» и другие лауреаты

В Лос-Анджелесе завершилась 94 церемония вручения премии «Оскар». Главную награду присудили инди-драме «CODA: Ребенок глухих родителей» стримингового сервиса Apple TV+. Лидер по количеству статуэток — «Дюна» Дени Вильнева — шесть наград из 10 номинаций. А лидер по количеству номинаций «Власть пса» из 12 категорий одержала победу только в одной: награду за лучшую режиссуру отдали Джейн Кэмпион. Уилл Смит наконец получил первый «Оскар», как и Джессика Честейн. Приз зрительских симпатий достался «Армии мертвецов» Зака Снайдера, ее выбрали пользователи Twitter. Такую категорию впервые ввели на премии.
Полный список победителей:
Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей».
Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, «Власть пса».
Лучшая актриса: Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй».
Лучший актер: Уилл Смит, «Король Ричард».
Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос, «Вестсайдская история».
Лучший актер второго плана: Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей».
Лучший адаптированный сценарий: Шан Хейдер, «CODA: Ребенок глухих родителей».
Лучший оригинальный сценарий: Кеннетт Брана, «Белфаст».
Лучший иностранный фильм: «Сядь за руль моей машины», Япония.
Лучший анимационный фильм: «Энканто».
Лучшие визуальные эффекты: «Дюна».
Лучший оператор: Грег Фрейзер, «Дюна».
Лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер, «Дюна».
Лучшие дизайн костюмов: Дженни Беван, «Круэлла».
Лучшая песня: No Time To Die — «Не время умирать».
Лучший грим и прически: «Глаза Тэмми Фэй».
Лучшая работа художника-постановщика: «Дюна».
Лучший монтаж: «Дюна».
Лучший короткометражный фильм: «Долгое прощание».
Лучший короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель».
Лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола».
Лучший звук: «Дюна».
Источник: kinopoisk.ru