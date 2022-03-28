«Оскар-2022»: «CODA: Ребенок глухих родителей» и другие лауреаты

В Лос-Анджелесе завершилась 94 церемония вручения премии «Оскар». Главную награду присудили инди-драме «CODA: Ребенок глухих родителей» стримингового сервиса Apple TV+. Лидер по количеству статуэток — «Дюна» Дени Вильнева — шесть наград из 10 номинаций. А лидер по количеству номинаций «Власть пса» из 12 категорий одержала победу только в одной: награду за лучшую режиссуру отдали Джейн Кэмпион. Уилл Смит наконец получил первый «Оскар», как и Джессика Честейн. Приз зрительских симпатий достался «Армии мертвецов» Зака Снайдера, ее выбрали пользователи Twitter. Такую категорию впервые ввели на премии.

Полный список победителей:

Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, «Власть пса».

Лучшая актриса: Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй».

Лучший актер: Уилл Смит, «Король Ричард».

Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос, «Вестсайдская история».

Лучший актер второго плана: Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лучший адаптированный сценарий: Шан Хейдер, «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лучший оригинальный сценарий: Кеннетт Брана, «Белфаст».

Лучший иностранный фильм: «Сядь за руль моей машины», Япония.

Лучший анимационный фильм: «Энканто».

Лучшие визуальные эффекты: «Дюна».

Лучший оператор: Грег Фрейзер, «Дюна».

Лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер, «Дюна».

Лучшие дизайн костюмов: Дженни Беван, «Круэлла».

Лучшая песня: No Time To Die — «Не время умирать».

Лучший грим и прически: «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшая работа художника-постановщика: «Дюна».

Лучший монтаж: «Дюна».

Лучший короткометражный фильм: «Долгое прощание».

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель».

Лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола».

Лучший звук: «Дюна».

Источник: kinopoisk.ru



