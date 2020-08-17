Орзубек Назаров о жизненных принципах, источнике силы и способе преодолевать сложности

О

себе

Главная ценность — семья

О жизненных принципах

О людях в жизни

Мой ангел-хранитель — моя бабушка

О деятельности

Бокс — это моя жизнь

Родился в городе Кант в семье рабочих — отец водитель, мама пекарь.С годами люди меняются, но эти три качества во мне за всю жизнь не поменялись.Раньше чемпионство, победа были для меня самым важным. Повзрослев, начал понимать, что самое главное — это семья: дети, супруга и родители. И еще важнее, чтобы семья жила в спокойной, благополучной и безопасной стране.Я счастлив от того, что, просыпаясь утром, вижу рядом супругу. Она открывает глаза и говорит: «Привет, мой любимый». Счастье — это когда приходишь на работу, и ты там нужен. Когда твой телефон не будильник, ты им пользуешься, ты кому-то звонишь, тебе звонят друзья. Это маленькие нюансы, но именно они делает меня счастливым.Покой нам только снится». В 11 лет мне в руки попала книга про Валерия Попенченко. Это небольшая книжка, в мягком переплете, она так и называлась. Я буквально зачитывался ею. Валерий Попенченко — олимпийский чемпион, первый обладатель Кубка Вэла Баркера. Он был человеком, которому я хотел подражать.Не бывает так, что мне позвонили, я что-то пообещал и забыл. Всегда добью дело до конца. Близкие друзья удивляются, что мне уже далеко за пятьдесят, а я все еще как молодой парень. Но я не могу по-другому.Я сильно ощутил это, когда в 90-х годах перешел в профессионалы. Долгое время жил в Японии, а тренировался на Иссык-Куле, на высоте 1600 метров. Тогда понял, сколько энергии я черпаю с родной земли.В Санкт-Петербурге в свое время мне делали операцию, я пролежал в больнице три недели, и у меня ничего не заживало. Пока не приехал друг, он увез меня в пригород, где было солнце. За два дня там я восстановился, чем сильно удивил врачей.Это всегда открывает новые возможности. Уже потом я думаю, правильным был этот шаг или нет. Самое главное — не оставаться на месте. Если остановился, тебя затянет.Долгое время мы жили в одном большом доме: папа, мама, бабушка и дедушка, братья и сестры. Почти год я жил с бабушкой в одной комнате, спал на раскладушке. Бабушка прожила больше 90 лет, была мудрым человеком. Я многому у нее научился: вере, спокойствию, умению говорить и слушать.Я благодарен жизни, что последние годы была возможность пожить с ними вместе. Я построил дом и забрал родителей из Канта в Бишкек. В молодости я практически не был дома, а в тот период мог прийти домой и поспать у мамы на коленках.Я был мелким и энергичным ребенком. Чтобы пустить мою энергию в правильное русло, мама отвела меня на бокс. Начал свою карьеру в боксе и занимался им всю жизнь, стал семикратным чемпионом мира.Также занимаюсь бизнесом, у меня своя дистрибьюторская компания. А для души четыре года назад мы открыли зал бокса Орзубека Назарова. Я всегда говорю ребятам, которые занимаются у нас: «Не каждый из вас станет великим спортсменом, но каждый должен стать великим человеком». Передача опыта и наставление детей — это и есть моя миссия, мое дело жизни.