Организатор MAKON Marketing Forum 2022 о том, почему предпринимателям и маркетологам стоит посетить мероприятие

Председатель правления Маркетинговой ассоциации Узбекистана и организатор MAKON Marketing Forum 2022 рассказал, как пройдет ежегодный отраслевой форум в этом году.





Диёр Мирзаахмедов, председатель правления Маркетинговой ассоциации Узбекистана, основатель РА Siymo, организатор MAKON Marketing Forum 2022

О MAKON Marketing Forum





MAKON Marketing Forum — ежегодная международная конференция, которая объединяет ведущих иностранных и узбекских специалистов в области маркетинга. Это площадка, где происходит профессиональный обмен мнениями и поиск новых возможностей в условиях современных вызовов и постоянной турбулентности рынка.

Благодаря форуму Ташкент регулярно принимает специалистов в области маркетинга самого высокого уровня. Город стал одним из отраслевых центров Центральной Азии. Большое количество местных специалистов и предпринимателей получили реальную интеллектуальную и практическую поддержку своих проектов от ведущих экспертов отрасли. Выросло понимание пользы от грамотного маркетинга и его инструментов.

Как пройдет форум в этом году





Тема форума в этом году: «Стратегия развивает бизнес!». Это главный современный отраслевой тренд. Погоня за сиюминутными результатами и увлечение отдельными «модными» инструментами мало помогает достижению долгосрочных и масштабных целей компаний. Поэтому мы вместе со спикерами конференции поднимем тему важности стратегии.





Наш форум стал ежегодным и традиционным





Среди спикеров — настоящие тренд сеттеры этой темы: Илья Балахнин, Святослав Бирюлин, Роман Масленников, Виктор Елисеев, Татьяна Равалли, Азизбек Юсуфов, Малик Каримов, Шахрух Низамутдинов, Самир Ахметзянов, Фарход Камилов.

MAKON уже вышел за рамки одного дня. На мероприятии смогут встретиться любители разных форматов. Например, на заседании Маркетингового клуба в клубном формате пройдет обсуждение новых кейсов от Anorbank и HAVAS. Будет выступление известного специалиста Святослава Бирюлина из Словении. А в третий день форума состоится сразу три мастер-класса по стратегии от Ильи Балахнина, основам маркетинга от Фархода Камилова и PR от Олега Масленникова.

О планах





Наш форум наряду с Ташкентским фестивалем рекламы TAF! стал ежегодным и традиционным. Мы получаем значительную поддержку от ведущих компаний страны, поэтому надеемся, что в следующим году найдем новые возможности для развития формата.