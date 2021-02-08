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Oracle обучит программированию 300 учителей Узбекистана
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Сегодня в 11:00

Oracle обучит программированию 300 учителей Узбекистана

Минобразования и корпорация Oracle подписали соглашение по внедрению программы Oracle Academy в Узбекистане. В его рамках будут проведены тренинги повышения квалификации для 300 учителей в течение трех лет.

Целью сотрудничества стало расширение доступа к IT- образованию: Oracle Academy предоставила материалы для 20 тысяч учителей из 10 тысяч школ Узбекистана.

Курсы имеют разные уровни сложности и предполагают разную целевую аудиторию. Так, семинары на основе Alice и Greenfoot предназначены для преподавания ученикам младших классов, чтобы познакомить их с программированием.

Источник: spot.uz

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#образование #узбекистан #программирование #it #oracle
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