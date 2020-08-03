Опубликован тизер нового сезона «Фарго»

Действие происходит в Канзасе 1950-х годов. В центре сюжета окажутся две преступные группировки — афроамериканская и итальянская. После длительных разборок их лидеры решают устроить перемирие. Для этого они обмениваются сыновьями в качестве залога, что ведет к еще более кровавым последствиям.
Крис Рок, Джейсон Шварцман, Джесси Бакли, Бен Уишоу и Джек Хьюстон сыграли в сезоне главные роли. На посту шоураннера, сценариста и режиссера — создатель сериала Ноа Хаули.
Точная дата премьеры остается неизвестной. Ожидается, что новый «Фарго» появится на канале FX до конца календарного года.
Источник: film.ru