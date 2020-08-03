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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Опубликован тизер нового сезона «Фарго»
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Сегодня в 10:12

Опубликован тизер нового сезона «Фарго»

В Сети появился ролик четвертого сезона сериала «Фарго». Новая часть антологии изначально должна была выйти в апреле, но оказалась отложена из-за пандемии.



Действие происходит в Канзасе 1950-х годов. В центре сюжета окажутся две преступные группировки — афроамериканская и итальянская. После длительных разборок их лидеры решают устроить перемирие. Для этого они обмениваются сыновьями в качестве залога, что ведет к еще более кровавым последствиям.

Крис Рок, Джейсон Шварцман, Джесси Бакли, Бен Уишоу и Джек Хьюстон сыграли в сезоне главные роли. На посту шоураннера, сценариста и режиссера — создатель сериала Ноа Хаули.

Точная дата премьеры остается неизвестной. Ожидается, что новый «Фарго» появится на канале FX до конца календарного года.

Источник: film.ru

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#сериал #новыйсезон #фарго
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