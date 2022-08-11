Опубликован список грантов для студентов в Казахстане в 2022 году

Опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2022 года.

В Казахстане завершена работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году было подано около 80 000 заявок. Прием документов осуществлялся с 13 по 22 июля.

Больше всего заявлений поступило на такие направления, как «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». Самый большой конкурс на одно грантовое место был среди будущих учителей, стоматологов и инженеров.

Скачать и посмотреть списки грантов 2022 года можно здесь.

Источник: tengrinews.kz