Опубликован список 100 лучших университетов мира от QS World University Rankings

Научно-исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds опубликовал новое издание рейтинга лучших университетов мира — QS World University Rankings 2022.Топ-10 рейтинга мировых университетов на 2022 год выглядит так:1. Massachusetts Institute of Technology, США2. University of Oxford, Великобритания3-4. Stanford University, США3-4. University of Cambridge, Великобритания5. Harvard University, США6. California Institute of Technology (Caltech), США7. Imperial College London, Великобритания8-9. ETH Zurich, Швейцария8-9. UCL, Великобритания10. University of Chicago, США.Полную информацию о рейтинге и методологии оценивания вы можете найти здесь