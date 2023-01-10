Опубликован 12-й ежегодный Рейтинг AdAsia 2022

Опубликованы ежегодные рейтинги AdAsia, которые в 12-й раз определяют лучших, самых креативных и профессиональных участников рекламного рынка в регионе Центральная Азия и Азербайджан.

Метод определения аналогичен рейтингам в других странах и регионах: необходимо в течение года подавать свои работы на оценку независимого жюри международных фестивалей рекламных коммуникаций, где оценивается креативность и профессиональное мастерство рекламных креативных агентств, брендинговых студий и дизайн-бюро, Digital/SMM, PR и BTL-агентств, а также продакшн-студий.

Чтобы попасть в рейтинг, достаточно получить хотя бы одну награду на любом фестивале, который входит в список, разработанный и утвержденный креативными директорами и первыми руководителями агентств, вошедших в топ-10 рейтинга в прошлом году. За каждую награду присуждаются баллы, которые суммируются и в конце года определяют место участника в рейтинге.







В этом году 27 участникам рынка из разных стран удалось получить награды фестивалей за свои работы, и попасть в основной общий рейтинг креативности и мастерства.





Основной общий рейтинг креативности и мастерства:

Агентством №1 в регионе Центральная Азия и Азербайджан в 2022 году стал GForce/Grey из Казахстана, второй год подряд и в пятый раз за всю историю, обновив тем самым свой собственный рекорд за все время существования Рейтинга AdAsia.

Второе место — агентство SEED, Казахстан. Это можно назвать «Взлетом Года»: в прошлом Рейтинге они были на четвертом месте.

Третье место — BBDO CA, Казахстан. Агентство опустилось на одну строчку, но второй год подряд они входят в топ-3.

В топ-5 агентств 2022 года вошли: №4 — Endorphin из Азербайджана и №5 — FCB Artgroup Almaty.

Всего в топ-10 рейтинга вошли семь агентств из Казахстана, одно агентство из Азербайджана, четыре агентства из Узбекистана. И впервые за пять лет агентства из Узбекистана не вошли в топ-5.





Специализированный рейтинг Digital&SMM:





№1 в Digital & SMM в этом году — агентство We Digital из Узбекистана.

Второе место — GForce/Grey, Казахстан.

Третье место — SEED, Казахстан.

Всего в Рейтинг Digital & SMM попало десять участников из трех стран.





Специализированный рейтинг брендинга:





№1 в Брендинге — агентство SEED, Казахстан.

№ 2 — агентство MA'NO Branding из Узбекистана.

№ 3 — FCB Artgroup Almaty, Казахстан.

В этот рейтинг смогло войти четыре агентства из двух стран.

Все рейтинги со всеми участниками вы можете посмотреть ниже. Рейтинги предыдущих лет и Правила по ссылке: adasia.info