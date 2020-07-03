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Опрос: сокращает ли HoReCa рекламные бюджеты и какие каналы работают эффективнее
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Сегодня в 17:50

Опрос: сокращает ли HoReCa рекламные бюджеты и какие каналы работают эффективнее

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.

Сейчас большинство ресторанов и кафе вынуждено работать исключительно на доставку, и мы в wecom.agency решили выяснить, был ли сокращен бюджет на рекламу и маркетинг, какие каналы продвижения используют заведения и влияет ли личный бренд первого руководителя на успешность ресторанного бизнеса.

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Какой бюджет выделяют рестораторы на рекламу?


До 100 тысяч тенге — 12,5%

До 200 тысяч тенге — 8,3%

От 200 до 500 тысяч тенге — 12,5%

От 500 тысяч до 1 миллиона тенге — 4%

Бюджета нет — 27%

35% опрошенных не могли назвать точную цифру, некоторые — из соображений конфиденциальности


Был ли сокращен рекламный бюджет?


51,75% респондентов заявили, что сократили бюджет в связи с карантином, из них урезали половину бюджета — 8,3% заведений, треть бюджета — 6,2%, полностью — 12%.

39,6% опрошенных не сокращали бюджет, а 4,2% заведений увеличили бюджет на рекламу и маркетинг. 4% респондентов воздержались от ответа.


Какими инструментами продвижения пользуются заведения в социальной сети Instagram?


В связи с сокращением бюджета 41% респондентов используют только публикации без рекламы. В 54% заведений запускается реклама, из них:

27% таргетированная

6,25% таргет + реклама в пабликах + реклама у блогеров

8,3% таргет + реклама у блогеров

12,5% реклама у блогеров

4,95% запускают рекламу по своим базам.

87% респондентов ответили утвердительно на вопрос о влиянии личного бренда первого руководителя на успешность ресторанного бизнеса. 8,3% считают, что успех ресторанного бизнеса зависит от управленческого состава команды, персонала, хорошего маркетолога. 5% затруднились с ответом.


Ключевой вывод:


 Сейчас самое время переходить в онлайн-формат, и успех ресторанного бизнеса во многом зависит от быстрой реакции предпринимателей на меняющиеся условия.

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WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения. Команда агентства больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.

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