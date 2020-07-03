Опрос: сокращает ли HoReCa рекламные бюджеты и какие каналы работают эффективнее

Сейчас большинство ресторанов и кафе вынуждено работать исключительно на доставку, и мы в wecom.agency решили выяснить, был ли сокращен бюджет на рекламу и маркетинг, какие каналы продвижения используют заведения и влияет ли личный бренд первого руководителя на успешность ресторанного бизнеса.
Какой бюджет выделяют рестораторы на рекламу?
До 100 тысяч тенге — 12,5%
До 200 тысяч тенге — 8,3%
От 200 до 500 тысяч тенге — 12,5%
От 500 тысяч до 1 миллиона тенге — 4%
Бюджета нет — 27%
35% опрошенных не могли назвать точную цифру, некоторые — из соображений конфиденциальности
Был ли сокращен рекламный бюджет?
51,75% респондентов заявили, что сократили бюджет в связи с карантином, из них урезали половину бюджета — 8,3% заведений, треть бюджета — 6,2%, полностью — 12%.
39,6% опрошенных не сокращали бюджет, а 4,2% заведений увеличили бюджет на рекламу и маркетинг. 4% респондентов воздержались от ответа.
Какими инструментами продвижения пользуются заведения в социальной сети Instagram?
В связи с сокращением бюджета 41% респондентов используют только публикации без рекламы. В 54% заведений запускается реклама, из них:
27% таргетированная
6,25% таргет + реклама в пабликах + реклама у блогеров
8,3% таргет + реклама у блогеров
12,5% реклама у блогеров
4,95% запускают рекламу по своим базам.
87% респондентов ответили утвердительно на вопрос о влиянии личного бренда первого руководителя на успешность ресторанного бизнеса. 8,3% считают, что успех ресторанного бизнеса зависит от управленческого состава команды, персонала, хорошего маркетолога. 5% затруднились с ответом.
Ключевой вывод:
Сейчас самое время переходить в онлайн-формат, и успех ресторанного бизнеса во многом зависит от быстрой реакции предпринимателей на меняющиеся условия.
WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения. Команда агентства больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.