Определены победители конкурса Techstars Startup Weekend Bishkek 2020

Бизнес-инкубатор MOST в партнерстве с Makers Coding Bootcamp запустили стартап-инкубатор Camel Startups, базирующийся в городе Бишкек.

Цель стартап-инкубатора Camel Startups — содействие развитию стартап-экосистемы Центральной Азии.

В городе Бишкек с 11 по 13 декабря проходил конкурс стартаперов — Techstars Startup Weekend Bishkek 2020. Это первый ивент, организованный Camel Startups, на который зарегистрировались около 400 человек, на участие в конкурсе были отобраны 60 инициативных людей, представив на суд жюри оригинальные бизнес-идеи в сфере туризма, здравоохранения, образования, торговли и т.д.





Четыре проекта стали победителями и получили приглашение участвовать в первом потоке инкубации, для одной из команд победителей была дана возможность пройти акселерационную программу Investment Readiness Accelerator 12, сертификаты на образовательные курсы, экспертные консультации от партнеров и другие ценные подарки. Ивент проходил на базе Парка высоких технологий (ПВТ) Кыргызстана с соблюдением санитарных правил.

Победители Techstars Startup Weekend Bishkek 2020:

I место — проект Nomad ride, сервис помогающий пользователям путешествовать между городами на 30% быстрее и на 15% дешевле, а также вести финансовый учет на онлайн-платформе.

II место — проект impulse, онлайн-курс «Медицинская инженерия».

III место — проект Grune, онлайн-сервис по оперативной доставке фруктов.

IV место — проект Easy doctor, данный сервис позволяет получить онлайн-консультацию врачей.