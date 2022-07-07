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Определены первые участники программы Silkway Accelerator
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Сегодня в 10:30

Определены первые участники программы Silkway Accelerator

15 перспективных стартапов получили возможность прокачать свои проект по программе Silkway Accelerator. Программа запущена Международным технопарком IT-стартапов Astana Hub в партнерстве с Google for Startups.

Всего принято 330 заявок от технологичных проектов из стран Центральной Азии, а также Азербаиджана и Монголии. Проекты оценивала специальная комиссия, куда вошли эксперты из стран Центральной Азии и представители Google Developers.

Участники получат бесплатный доступ к мастер-классам и наставничеству от топовых экспертов Google, научатся эффективно выстраивать бизнес-процессы, масштабироваться, налаживать партнерские связи и подготовиться к привлечению инвестиций.

Список победителей: CTOgram, Citix FocusED, Naimi.kz, Parqour, Smoothly, beyne.ai, RELOG, UvU, Smart Portfolio, iDos Games, Fibo Cloud, tripsome, zypl.ai, NBFitness.

Источник: instagram.com

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#стартап #технологии #google #astanahub #акселератор
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.