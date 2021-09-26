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OpenAI создала ИИ-модель для генерации выжимок из книг
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Сегодня в 08:49

OpenAI создала ИИ-модель для генерации выжимок из книг

Модель искусственного интеллекта разработана на основе GPT-3. OpenAI не планирует делать ее доступной или выкладывать исходный код.

Эта модель — часть постоянных исследований компании по развитию искусственного интеллекта.

Сначала модель делит книгу на разделы и делает выжимку каждого, которые объединяет еще в несколько выжимок, пока не получится финальный текст.

В качестве примера компания приводит несколько книг — например, «Алису в Стране чудес», в которой 26 тысяч слов, модель сократила до 66 выжимок по 6 тысяч слов, затем до шести по 830 слов. В финальном пересказе осталось 136 слов.

Источник: vc.ru

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#технологии #книги #искусственныйинтеллект #нейросеть #openai
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