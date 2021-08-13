OpenAI представила инструмент Codex — он переводит английский текст в программный код

Новый инструмент OpenAI на основе машинного обучения должен помочь профессиональным разработчикам ускорить процесс программирования, а начинающим — начать кодировать.

Codex построен на основе алгоритмa OpenAI GPT-3. Инструмент лучше всего работает с Python, но поддерживает около дюжины языков, включая JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Shell, Swift и TypeScript.

Пользователю нужно написать на английском, что требуется от программы, и Codex сам напишет код. Инструмент можно использовать для создания простых веб-сайтов и игр, а также для перевода между разными языками программирования.

Источник: vc.ru