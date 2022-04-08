OpenAI доработала нейросеть DALL-E: теперь она генерирует картинки по текстовому описанию и редактирует уже готовые

OpenAI начала тестировать DALL-E 2 — обновленную версию нейросети, впервые представленную в январе 2021-го. Программа теперь генерирует до четырех раз более качественные изображения, чем предыдущая версия, опираясь лишь на описание на английском языке.

Нейросеть научилась добавлять на изображения новые объекты и редактировать фотографии. DALL-E 2 может, например, заменить на изображении собаку на кота, или добавить надувного фламинго в интерьер.

Нейросеть также способна создавать новые рисунки на основе существующих и делать их в духе оригинала. А при загрузке двух картинок DALL-E 2 может сгенерировать третью, которая будет сочетать элементы исходных изображений.

Пока OpenAI открыла доступ к инструменту избранной группе пользователей через список ожидания. В дальнейшем нейросеть должны добавить в API, чтобы другие разработчики могли создавать приложения с ее использованием.

Источник: vc.ru