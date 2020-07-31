Онлайн-тренинг Junior’s Online Conference для ташкентцев

Спикерами выступят Максим Шастель и Виталий Шульха из Минска. Тренинг пройдет 31 июля в 19:00 на русском языке.
Тренинг будет интересен для тех, кто:
— готов плотно начать изучать программирование, но еще не выбрал язык
— имеет базовые знания во frontend-разработке и хочет понять, как развиваться дальше
— хочет узнать про актуальный стек технологий
— еще не знает, как и где начать обучение по JavaScript Development.
В ходе тренинга будут обсуждаться тенденции в мире frontend-разработки. Также в прямом эфире спикеры вместе с участниками напишут простой чат для сайта.