Онлайн-тренинг Junior’s Online Conference для ташкентцев

Тренинг будет интересен для тех, кто готов плотно начать изучать программирование. 31 июля резидент и партнер IT Park, EPAM Training Center совместно с The Rolling Scopes Community проведет онлайн-тренинг Junior’s Online Conference.



Спикерами выступят Максим Шастель и Виталий Шульха из Минска. Тренинг пройдет 31 июля в 19:00 на русском языке.



Тренинг будет интересен для тех, кто:



— готов плотно начать изучать программирование, но еще не выбрал язык

— имеет базовые знания во frontend-разработке и хочет понять, как развиваться дальше

— хочет узнать про актуальный стек технологий

— еще не знает, как и где начать обучение по JavaScript Development.



В ходе тренинга будут обсуждаться тенденции в мире frontend-разработки. Также в прямом эфире спикеры вместе с участниками напишут простой чат для сайта.

