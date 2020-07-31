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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Онлайн-тренинг Junior’s Online Conference для ташкентцев
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Сегодня в 10:27

Онлайн-тренинг Junior’s Online Conference для ташкентцев

Тренинг будет интересен для тех, кто готов плотно начать изучать программирование. 31 июля резидент и партнер IT Park, EPAM Training Center совместно с The Rolling Scopes Community проведет онлайн-тренинг Junior’s Online Conference.

Спикерами выступят Максим Шастель и Виталий Шульха из Минска. Тренинг пройдет 31 июля в 19:00 на русском языке.

Тренинг будет интересен для тех, кто:

— готов плотно начать изучать программирование, но еще не выбрал язык
— имеет базовые знания во frontend-разработке и хочет понять, как развиваться дальше
— хочет узнать про актуальный стек технологий
— еще не знает, как и где начать обучение по JavaScript Development.

В ходе тренинга будут обсуждаться тенденции в мире frontend-разработки. Также в прямом эфире спикеры вместе с участниками напишут простой чат для сайта.

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#технологии #узбекистан #ташкент #itpark
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