Онлайн-система по штрафстоянкам появилась в Ташкенте

В Ташкенте в тестовом режиме запустили онлайн-систему по штрафстоянкам.

После того как нарушивший ПДД водитель получит протокол, а его авто отправлено на штрафстоянку, документ заносится в комплексную систему.

Водитель должен будет пройти регистрацию на сайте ГСБДД, где будут размещены все его данные. После этого водителю придет SMS с информацией о размере штрафа и местоположении штрафстоянки, где находится транспорт нарушителя.

Также хозяин авто сможет предоставить все необходимые документы инспектору удаленно и оплатить штраф онлайн.