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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Онлайн-система по штрафстоянкам появилась в Ташкенте
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Сегодня в 10:34

Онлайн-система по штрафстоянкам появилась в Ташкенте

В Ташкенте в тестовом режиме запустили онлайн-систему по штрафстоянкам.

После того как нарушивший ПДД водитель получит протокол, а его авто отправлено на штрафстоянку, документ заносится в комплексную систему.

Водитель должен будет пройти регистрацию на сайте ГСБДД, где будут размещены все его данные. После этого водителю придет SMS с информацией о размере штрафа и местоположении штрафстоянки, где находится транспорт нарушителя.

Также хозяин авто сможет предоставить все необходимые документы инспектору удаленно и оплатить штраф онлайн.

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#приложение #ташкент #онлайн
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