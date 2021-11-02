Оксимирон выпустил новый клип «Кто убил Марка?»

Оксимирон вернулся с первым синглом за четыре года — «Кто убил Марка?». Название отсылает к главному герою второго альбома рэпера «Горгород», вышедшего в 2015 году.

Вместе с синглом появился и клип на него. В превью к ролику говорится, что он мог выйти 1 ноября 2011 года, но выходит ровно десять лет спустя. В 11-минутном клипе Оксимирон рассказывает свою историю.

Одновременно музыкант запустил сайт «когда-альбом.рф». На нем отмечены локации в разных российских городах, где появились рекламные плакаты с аналогичной надписью — «когда альбом».

Источник: daily.afisha.ru