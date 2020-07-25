Около «Тюбетей Tower» появится парк с тематическими ландшафтными зонами

На территории, прилегающей к казанской смотровой башне «Тюбетей Tower», появится парк. Совещание по реализации проекта нового центра притяжения туристов состоялось 20 июля.

Планируется, что «Тюбетей Tower» будет самым высоким архитектурным объектом в Казани — 123,5 метра высотой. Наверху будет располагаться смотровая площадка, напоминающая по форме тюбетейку. Ее площадь составит 200 квадратных метров, а 123 квадратных метра пола будут стеклянными. Известно, что здесь будет сувенирная лавка, также прорабатывается вариант с открытием кофейни.

В феврале 2019 года стало известно, что в Казани собираются возвести «Тюбетей Tower». Вдохновленная полетом мысли архитекторов этого визуального чуда, редакция «Инде» предлагала шесть идей для новых зданий и одну — для целого острова.