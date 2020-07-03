Офлайн или онлайн обучение: мамы о том, стоит ли отдавать ребенка в школу в этом году

Жаннат Атабаева, 28 лет, город — Бишкек, директор и дизайнер @JANNATACCESSORIES, @jannata_atabaeva
О себе
Я стала мамой в 20 лет. Сейчас у нас с супругом трое детей, и мы ждем пополнение. Занимаюсь бизнесом — это магазины аксессуаров ручной работы Jannat Accessories.
О развитии детей
Мы выбрали обучение в частном детском саду и школе. Это удобно: дети с утра до вечера находятся в образовательном учреждении, где посещают все кружки. Занимаются шахматами, таэквондо, танцами, музыкой.
Дети учатся на государственном языке. Мы щепитильно относились к выбору учебного заведения. Обращали внимание на отношения преподавателей с учениками, в каком состоянии они возвращаются домой. Нашим детям все нравится, значит мы сделали правильный выбор.
Месяц назад открыли детские сады, но мы оставили детей дома. Когда есть время, читаем с ними, всячески развиваем. Так как их трое, им интересно друг с другом.
О процессе обучения
Моя дочь учится в первом классе. Когда мы перешли на онлайн-обучение, организовали для нее рабочее пространство. Привыкали к тому, чтобы следить за расписанием, правильно отвечать на все вопросы ребенка. Дочери было сложно 40 минут сидеть за телефоном.
Никогда не нанимали репетиторов. Считаем, что дома дети должны отдыхать.
Как помочь ребенку полюбить обучение
Если посидеть с ребенком и объяснить тему спокойным тоном, не кричать, то он полюбит учебу. Это правило я уяснила во время онлайн-обучения. Если ребенок устал, нужно дать время отдохнуть и себе, и ему.
Я вижу, что детям нравится учеба. На каникулах они иногда открывают задачи и занимаются самостоятельно.
В школе нас оповестили быть готовыми к онлайн-режиму
В школе нас оповестили быть готовыми к онлайн-режиму. Но я считаю, что живое обучение лучше. Дети устают сидеть за экранами гаджетов долгое время.
Салтанат Мулкибаева, 29 лет, город — Алматы, руководитель детского центра развития умственных навыков, @salta_mulkibay
О себе
Недавно я родила третьего ребенка, поэтому нахожусь в декрете. До этого была руководителем детского центра развития умственных навыков. Также веду блог, где делюсь информацией по развитию детей.
О развитии детей
Моей старшей дочери семь лет, в этом году мы окончили первый класс. Для меня главное в развитии детей — совместное, приятное и полезное времяпровождение. Уделяю внимание созданию пространства для самовыражения ребенка, условий для получения жизненного опыта.
Для меня важно, чтобы у детей было свободное личное время, когда они могут познавать себя и свои интересы
Для меня важно, чтобы у детей было свободное личное время, когда они могут познавать себя и свои интересы. Мы посещали балет, шахматы, робототехнику, занятия музыкой, учились рисованию. Но ключевое времяпрепровождение — походы в музеи, театр. Когда ей было пять лет, мы вместе поднимались на Кок Жайляу.
Детям нравится составлять интеллект-карты. Я научила их фомировать распорядок дня, также мы учимся скорочтению и развиваем память.
О процессе обучения
В этом году передо мной стоял выбор: отдавать ли второго сына в первый класс. В этом вопросе решили, что пойдем в школу в следующем году, когда ситуация стабилизируется. Пока будем заниматься удаленно по программе подготовки к школе.
В этом году передо мной стоял выбор: отдавать ли второго сына в первый класс
В каждый момент времени нужно быть гибкими, ситуативно принимать решения. Я сама могу проконтролировать ситуацию, если надо заменить школьного учителя или направить ребенка самостоятельно.
Из опыта работы знаю, что заниматься с детьми начального класса дистанционно нелегко. Важно завладеть их вниманием, вовлечь в процесс, иметь зрительный, телесный контакт. Это недоступно через экран компьютера. Когда старшая дочь перешла на дистанционное обучение, ей было тяжело абстрагироваться от домашней атмосферы.
Я против репетиторства. Для меня необходимо выстроить учебный процесс так, чтобы ребенок осваивал навык обучения. Мне важно, чтобы ребенок умел учиться, обладал навыками, а репетиторы обычно просто подтягивают ребенка по отдельным темам.
Как помочь ребенку полюбить обучение
Я активно изучаю эту тему. Важно показать ребенку, как что-то сделать и что это легко. Я знакомлю ребенка с его главным инструментом — мозгом. Мы используем упражнения и игры, которые тренируют мозг. Работаем над концентрацией и вниманием.
Большую роль играет то, как мы разговариваем с ребенком, как часто хвалим
Надо научить ребенка не бояться ошибаться. Объяснить, что мы идем в школу именно потому, что что-то не знаем. И это нормально, всегда можно научиться. Также стоит помочь организовать свое время, структурировать процесс. Ребенок часто не понимает что у него не так и как это исправить. Большую роль играет то, как мы разговариваем с ребенком, как часто хвалим.
Зарина Ядгарова, 32 года, город — Ташкент, предприниматель, @zarina.yadgarova
О себе
Я жена, мама, женщина и предприниматель. Социально активна, участвую в благотворительных мероприятиях, веду блог о развитии, бизнесе и красоте. Люблю делиться бизнес-опытом и женской мудростью, вдохновляю женщин заниматься собственным делом.
Мое вдохновение — супруг и три дочери. Мамой стала в 25 лет, когда у меня была уже построена карьера, был финансовый достаток, было понимание, как я буду воспитывать детей.
О развитии детей
Мое основное кредо — не переусердствовать в воспитании и развитии. Нельзя превращать детство ребенка в гонку за знаниями и умениями. Главное, чтобы дети были высоконравственными.
Старшие дочери проводят день в частной школе, занимаются там дополнительными занятиями. Также у них есть уроки вокала, танцы народов мира, гимнастика, модельная академия и плавание. Это те направления, от которых они получают удовольствие. У меня есть желание повести их на уроки фортепиано и занятия большим теннисом.
Детям в жизни помогают не рано привитые навыки, умения и знания, а полноценное детство в любви. Поэтому водить старших дочерей на кружки начала с шести лет, когда они сами могли почувствовать, нравятся ли им эти занятия.
О процессе обучения
У нас частная школа. Работает с 08:00 до 19:00. Дети успевают за это время сделать домашние задания. Нам нравится подход основателя школы к ведению бизнеса, к отношению с сотрудниками. В нашей школе дети чувствуют, что их любят. Внимание уделяется не только знаниям, но и социальной стороне.
У нас был опыт обучения дистанционно. Сначала меня это пугало, было сложно. Но наш учитель быстро вовлек родителей в учебный процесс, и все встало на свои места.
Большой плюс был в том, что дети научились работать за компьютером. Они понимают, что за гаджеты можно браться не только для развлечения.
Если всех детей переведут на дистанционное обучение, мы это поддержим
Если всех детей переведут на дистанционное обучение, мы это поддержим. Западный опыт показывает, что обучение онлайн дает положительные плоды. Это дело привычки и рационального отношения. Но я бы хотела, чтобы дети учились в школе. Мы привыкли, что дети находятся на учебе, пока мы работаем. Удобно, что есть проверенные, ответственные, профессиональные педагоги, которым я доверяю. Плюс сами дети хотят посещать школу и общаться со сверстниками.
Как помочь ребенку полюбить обучение
Любовь к обучению должны формировать и родители, и педагоги. Когда родитель показывает своим примером, как помогает учеба в жизни, он вдохновляет детей к стремлению, трудолюбию.
Я полностью доверяю профессионализму и подходу обучения в нашей школе. Для меня главное, чтобы атмосфера оставалась по-семейному теплой для моих детей.
Аясын Абишева, 29 лет, город — Алматы, руководитель по продажам, блогер, @aya_abish
О себе
Я мама троих детей. В этом году старшей дочери исполняется девять лет, сыну скоро будет семь лет, а младшей полтора года. Пятый год работаю в сфере страхования, веду lifestyle-блог.
О развитии детей
Мы развиваем сильные стороны детей. Никогда не заставляем ходить на кружки, а разговариваем и узнаем желания, предпочтения. К примеру, дочка любит петь, поэтому ходит на вокал. Сын ходит на плавание.
О процессе обучения
Я всегда обращаю внимание на педагога. Если это частная школа, смотрю на отзывы родителей. Старшая дочь учится в государственной школе, а сына мы решили отдать в частную. Хотим, чтобы он освоил иностранные языки.
Я хотела бы, чтобы дети учились в школе. Сын станет скоро первоклассником, это ответственный период, когда он должен многому научиться. Если он будет с педагогом и в коллективе, учиться ему будет легче. На примере дочери мы осознали сложность обучения дома дистанционно. Во-первых, мы не привыкли к учебе на дому. Во-вторых, программа лучше осваивается с педагогом. В-третьих, каждый родитель и член семьи занят своей работой и делами.
Сын станет скоро первоклассником, это ответственный период, когда он должен многому научиться
Считаю, что работа с репетитором это хороший опыт. Он сможет правильно объяснить, помочь раскрыть и понять ребенка.
Как помочь ребенку полюбить обучение
Я мотивирую детей. Например, договариваюсь со старшей дочерью сходить в кофейню на завтрак или купить игрушку, если она прочитает 10 книг.
В первом классе ребенку важно слушать и понимать других. Главное — научиться договариваться с одноклассниками и учителем. Во избежание непонятных ситуаций нужно знать о правилах поведения.