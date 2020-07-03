Офлайн или онлайн обучение: мамы о том, стоит ли отдавать ребенка в школу в этом году

Жаннат Атабаева, 28 лет, город — Бишкек, директор и дизайнер @JANNATACCESSORIES , @ jannata_atabaeva





О себе

О развитии детей

О процессе обучения

Как помочь ребенку полюбить обучение

В школе нас оповестили быть готовыми к онлайн-режиму





Салтанат Мулкибаева, 29 лет, город — Алматы, руководитель детского центра развития умственных навыков, @ salta_mulkibay













О себе

О развитии детей

Для меня важно, чтобы у детей было свободное личное время, когда они могут познавать себя и свои интересы

О процессе обучения





В этом году передо мной стоял выбор: отдавать ли второго сына в первый класс

Сейчас у нас с супругом трое детей, и мы ждем пополнение. Занимаюсь бизнесом — это магазины аксессуаров ручной работы Jannat Accessories.Это удобно: дети с утра до вечера находятся в образовательном учреждении, где посещают все кружки. Занимаются шахматами, таэквондо, танцами, музыкой.Мы щепитильно относились к выбору учебного заведения. Обращали внимание на отношения преподавателей с учениками, в каком состоянии они возвращаются домой. Нашим детям все нравится, значит мы сделали правильный выбор.Когда есть время, читаем с ними, всячески развиваем. Так как их трое, им интересно друг с другом.Когда мы перешли на онлайн-обучение, организовали для нее рабочее пространство. Привыкали к тому, чтобы следить за расписанием, правильно отвечать на все вопросы ребенка. Дочери было сложно 40 минут сидеть за телефоном.Считаем, что дома дети должны отдыхать.Это правило я уяснила во время онлайн-обучения. Если ребенок устал, нужно дать время отдохнуть и себе, и ему.На каникулах они иногда открывают задачи и занимаются самостоятельно.Но я считаю, что живое обучение лучше. Дети устают сидеть за экранами гаджетов долгое время.. До этого была руководителем детского центра развития умственных навыков. Также веду блог, где делюсь информацией по развитию детей.Для меня главное в развитии детей — совместное, приятное и полезное времяпровождение. Уделяю внимание созданию пространства для самовыражения ребенка, условий для получения жизненного опыта.Мы посещали балет, шахматы, робототехнику, занятия музыкой, учились рисованию. Но ключевое времяпрепровождение — походы в музеи, театр. Когда ей было пять лет, мы вместе поднимались на Кок Жайляу.Я научила их фомировать распорядок дня, также мы учимся скорочтению и развиваем память.В этом вопросе решили, что пойдем в школу в следующем году, когда ситуация стабилизируется. Пока будем заниматься удаленно по программе подготовки к школе.Я сама могу проконтролировать ситуацию, если надо заменить школьного учителя или направить ребенка самостоятельно.

Как помочь ребенку полюбить обучение

Большую роль играет то, как мы разговариваем с ребенком, как часто хвалим

Зарина Ядгарова, 32 года, город — Ташкент, предприниматель, @zarina.yadgarova













О себе

О развитии детей

О процессе обучения

Если всех детей переведут на дистанционное обучение, мы это поддержим

Как помочь ребенку полюбить обучение

Аясын Абишева, 29 лет, город — Алматы, руководитель по продажам, блогер, @ aya_abish





О себе

О развитии детей

О процессе обучения

Сын станет скоро первоклассником, это ответственный период, когда он должен многому научиться

Как помочь ребенку полюбить обучение





Важно завладеть их вниманием, вовлечь в процесс, иметь зрительный, телесный контакт. Это недоступно через экран компьютера. Когда старшая дочь перешла на дистанционное обучение, ей было тяжело абстрагироваться от домашней атмосферы.Для меня необходимо выстроить учебный процесс так, чтобы ребенок осваивал навык обучения. Мне важно, чтобы ребенок умел учиться, обладал навыками, а репетиторы обычно просто подтягивают ребенка по отдельным темам.Важно показать ребенку, как что-то сделать и что это легко. Я знакомлю ребенка с его главным инструментом — мозгом. Мы используем упражнения и игры, которые тренируют мозг. Работаем над концентрацией и вниманием.Объяснить, что мы идем в школу именно потому, что что-то не знаем. И это нормально, всегда можно научиться. Также стоит помочь организовать свое время, структурировать процесс. Ребенок часто не понимает что у него не так и как это исправить. Большую роль играет то, как мы разговариваем с ребенком, как часто хвалим.Социально активна, участвую в благотворительных мероприятиях, веду блог о развитии, бизнесе и красоте. Люблю делиться бизнес-опытом и женской мудростью, вдохновляю женщин заниматься собственным делом.Мамой стала в 25 лет, когда у меня была уже построена карьера, был финансовый достаток, было понимание, как я буду воспитывать детей.Нельзя превращать детство ребенка в гонку за знаниями и умениями. Главное, чтобы дети были высоконравственными.Также у них есть уроки вокала, танцы народов мира, гимнастика, модельная академия и плавание. Это те направления, от которых они получают удовольствие. У меня есть желание повести их на уроки фортепиано и занятия большим теннисом.Поэтому водить старших дочерей на кружки начала с шести лет, когда они сами могли почувствовать, нравятся ли им эти занятия.Работает с 08:00 до 19:00. Дети успевают за это время сделать домашние задания. Нам нравится подход основателя школы к ведению бизнеса, к отношению с сотрудниками. В нашей школе дети чувствуют, что их любят. Внимание уделяется не только знаниям, но и социальной стороне.Сначала меня это пугало, было сложно. Но наш учитель быстро вовлек родителей в учебный процесс, и все встало на свои места.Они понимают, что за гаджеты можно браться не только для развлечения.Западный опыт показывает, что обучение онлайн дает положительные плоды. Это дело привычки и рационального отношения. Но я бы хотела, чтобы дети учились в школе. Мы привыкли, что дети находятся на учебе, пока мы работаем. Удобно, что есть проверенные, ответственные, профессиональные педагоги, которым я доверяю. Плюс сами дети хотят посещать школу и общаться со сверстниками.Когда родитель показывает своим примером, как помогает учеба в жизни, он вдохновляет детей к стремлению, трудолюбию.Для меня главное, чтобы атмосфера оставалась по-семейному теплой для моих детей.В этом году старшей дочери исполняется девять лет, сыну скоро будет семь лет, а младшей полтора года. Пятый год работаю в сфере страхования, веду lifestyle-блог.Никогда не заставляем ходить на кружки, а разговариваем и узнаем желания, предпочтения. К примеру, дочка любит петь, поэтому ходит на вокал. Сын ходит на плавание.Если это частная школа, смотрю на отзывы родителей. Старшая дочь учится в государственной школе, а сына мы решили отдать в частную. Хотим, чтобы он освоил иностранные языки.Сын станет скоро первоклассником, это ответственный период, когда он должен многому научиться. Если он будет с педагогом и в коллективе, учиться ему будет легче. На примере дочери мы осознали сложность обучения дома дистанционно. Во-первых, мы не привыкли к учебе на дому. Во-вторых, программа лучше осваивается с педагогом. В-третьих, каждый родитель и член семьи занят своей работой и делами.Он сможет правильно объяснить, помочь раскрыть и понять ребенка.Например, договариваюсь со старшей дочерью сходить в кофейню на завтрак или купить игрушку, если она прочитает 10 книг.Главное — научиться договариваться с одноклассниками и учителем. Во избежание непонятных ситуаций нужно знать о правилах поведения.