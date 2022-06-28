Один день в Ташкенте: как доехать, что посмотреть, куда сходить и где остановиться

Рассказываем, где можно остановиться, отдохнуть, сходить на шопинг и вкусно поесть в столице Узбекистана.





Как доехать









Самый быстрый и комфортный способ попасть в Ташкент — сесть на самолет. Можно полететь несколькими авиалиниями: AirAstana и Uzbekistan Airways.

Где остановиться









Часть знаменитой сети отелей в столице, которая подходит для комфортного проживания.













Комфортный отель премиум-класса для бизнеса и отдыха.





Отель находится около основных городских достопримечательностей.





Отель высшего класса для удобства и отдыха во время путешествия.





В отеле гостям предлагают бассейн и фитнес-центр для расслабления.

10 главных достопримечательностей









Комплекс Хазрет Имам





Религиозный и духовный памятник, построенный около места покоя поэта и ремесленника Хазрати Имама.





Медресе Кукельдаш





Одно из крупнейших медресе в старой части Ташкенте.





Мечеть Минор





Мечеть построена в 2014 году и находится на берегу реки Анхор.





Мечеть Ходжа Ахрар Вали





Одна из самых древних мечети Ташкента была построена в IX веке.





Успенский собор





Крупный кафедральный собор для православных горожан. Представляет собой комплекс из собора, храма и семинарии.





Собор Святейшего Сердца Иисуса





Католический собор — главный храм Узбекистана для католиков.





Музей прикладного искусства Узбекистана





Один из популярных мест для посещения. В музее находятся редкие экспонаты декоративного искусства Узбекистана.





Музей искусств Узбекистана





Музей основали в 1918 году. В его стенах представлены работы советских и узбекских художников и ремесленников.





Музей истории Узбекистана





Один из старейших музеев Центральной Азии, где сохранены более 200 тысяч экспонатов.





Дворец князя Романова





Дворец был построен в 1891 году в качестве резиденции князя Романова.

Где отдохнуть





Горнолыжный курорт «Чимган»





Популярный горнолыжный курорт, куда едут отдыхать со всех стран СНГ.





Санаторий «Сихатгох»





В санатории есть услуги водного лечения и иглотерапии.





Горнолыжный курорт «Амирсой»

Современный горнолыжный курорт, который находится в 65 километрах от Ташкента.





Клинический санаторий им. М.М. Федоровича





Медицинское учреждение, работающее с 1926 года. Находится в Ташкенте.





Санаторно-курортный комплекс HUMSON BULOQ

Санаторно-курортный комплекс расположен в горах и оснащен эффективным оборудованием.

15 любимых заведений горожан





















Caravan









Куда сходить на шоппинг









9 природных мест близ города









Чарвакское водохранилище





Находится в 90 километрах от Ташкента. Пляжи на берегу водохранилища оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.





Нефритовые озера Урунгач





Находится в Угам-Чаткальском национальном парке. Рядом есть природные зоны.





Ущелье Испай





Можно купаться в водах реки и любоваться природой. Ущелье расположено за постом Карабулак.





Ущелье Мраморной речки





Ущелье находится рядом с Бельдерсаем. Ташкентцы часто ездят отдыхать в это место.





Гулькамсай





Красивое место около Большого Чимгана. Здесь часто отдыхают семьями.





Вершина Большого Чимгана





Для любителей горного туризма и активных развлечений.





Гора Кумбель





Гора высотой 2350 метров, подходит любителям легких горных прогулок.





Бельдерсайские поляны





Поляны находятся рядом с речкой Бельдерсай. Подходящее место для пикников в окружении природы.





Ущелье Аксаката









Ущелье уходит вглубь более чем на 30 километрах. Есть леса, рощи и обрывы.