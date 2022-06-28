Один день в Ташкенте: как доехать, что посмотреть, куда сходить и где остановиться

Рассказываем, где можно остановиться, отдохнуть, сходить на шопинг и вкусно поесть в столице Узбекистана.
Как доехать
Самый быстрый и комфортный способ попасть в Ташкент — сесть на самолет. Можно полететь несколькими авиалиниями: AirAstana и Uzbekistan Airways.
Где остановиться
Hilton Tashkent City
Часть знаменитой сети отелей в столице, которая подходит для комфортного проживания.
Hyatt Regency Tashkent
Комфортный отель премиум-класса для бизнеса и отдыха.
Hampton by Hilton
Отель находится около основных городских достопримечательностей.
Wyndham Tashkent
Отель высшего класса для удобства и отдыха во время путешествия.
Courtyard by Marriott Tashkent
В отеле гостям предлагают бассейн и фитнес-центр для расслабления.
10 главных достопримечательностей
Комплекс Хазрет Имам
Религиозный и духовный памятник, построенный около места покоя поэта и ремесленника Хазрати Имама.
Медресе Кукельдаш
Одно из крупнейших медресе в старой части Ташкенте.
Мечеть Минор
Мечеть построена в 2014 году и находится на берегу реки Анхор.
Мечеть Ходжа Ахрар Вали
Одна из самых древних мечети Ташкента была построена в IX веке.
Успенский собор
Крупный кафедральный собор для православных горожан. Представляет собой комплекс из собора, храма и семинарии.
Собор Святейшего Сердца Иисуса
Католический собор — главный храм Узбекистана для католиков.
Музей прикладного искусства Узбекистана
Один из популярных мест для посещения. В музее находятся редкие экспонаты декоративного искусства Узбекистана.
Музей искусств Узбекистана
Музей основали в 1918 году. В его стенах представлены работы советских и узбекских художников и ремесленников.
Музей истории Узбекистана
Один из старейших музеев Центральной Азии, где сохранены более 200 тысяч экспонатов.
Дворец князя Романова
Дворец был построен в 1891 году в качестве резиденции князя Романова.
Где отдохнуть
Горнолыжный курорт «Чимган»
Популярный горнолыжный курорт, куда едут отдыхать со всех стран СНГ.
Санаторий «Сихатгох»
В санатории есть услуги водного лечения и иглотерапии.
Горнолыжный курорт «Амирсой»
Современный горнолыжный курорт, который находится в 65 километрах от Ташкента.
Клинический санаторий им. М.М. Федоровича
Медицинское учреждение, работающее с 1926 года. Находится в Ташкенте.
Санаторно-курортный комплекс HUMSON BULOQ
Санаторно-курортный комплекс расположен в горах и оснащен эффективным оборудованием.
15 любимых заведений горожан
Beans & Brews
Pie Republic
Black Bear Kofi
Socials Café
Breadly Bakery
Caravan
«Голубые купола»
Café 1991
PUB KEBAB
Soy
Besh Qozon
Sultan Saray
«Огни Ташкента»
DIVAN BY DEMIR
Retro Milliy & Turkish Eatery
Куда сходить на шоппинг
Samarkand Darvoza
Next
Mega Planet
Compass Mall
Poytaxt
Vega Centre
9 природных мест близ города
Чарвакское водохранилище
Находится в 90 километрах от Ташкента. Пляжи на берегу водохранилища оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.
Нефритовые озера Урунгач
Находится в Угам-Чаткальском национальном парке. Рядом есть природные зоны.
Ущелье Испай
Можно купаться в водах реки и любоваться природой. Ущелье расположено за постом Карабулак.
Ущелье Мраморной речки
Ущелье находится рядом с Бельдерсаем. Ташкентцы часто ездят отдыхать в это место.
Гулькамсай
Красивое место около Большого Чимгана. Здесь часто отдыхают семьями.
Вершина Большого Чимгана
Для любителей горного туризма и активных развлечений.
Гора Кумбель
Гора высотой 2350 метров, подходит любителям легких горных прогулок.
Бельдерсайские поляны
Поляны находятся рядом с речкой Бельдерсай. Подходящее место для пикников в окружении природы.
Ущелье Аксаката
Ущелье уходит вглубь более чем на 30 километрах. Есть леса, рощи и обрывы.