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Один день в Ташкенте: как доехать, что посмотреть, куда сходить и где остановиться
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Ташкент

Сегодня в 15:20

Один день в Ташкенте: как доехать, что посмотреть, куда сходить и где остановиться

Рассказываем, где можно остановиться, отдохнуть, сходить на шопинг и вкусно поесть в столице Узбекистана.


Как доехать


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Самый быстрый и комфортный способ попасть в Ташкент — сесть на самолет. Можно полететь несколькими авиалиниями: AirAstana и Uzbekistan Airways.

Где остановиться


Hilton Tashkent City


Часть знаменитой сети отелей в столице, которая подходит для комфортного проживания.


Hyatt Regency Tashkent


Hyatt Regency Tashkent.jpeg

Комфортный отель премиум-класса для бизнеса и отдыха.


Hampton by Hilton


Отель находится около основных городских достопримечательностей.


Wyndham Tashkent


Отель высшего класса для удобства и отдыха во время путешествия.


Courtyard by Marriott Tashkent


Courtyard by Marriott Tashkent .jpg

В отеле гостям предлагают бассейн и фитнес-центр для расслабления.

10 главных достопримечательностей



Комплекс Хазрет Имам


Религиозный и духовный памятник, построенный около места покоя поэта и ремесленника Хазрати Имама.


Медресе Кукельдаш


Одно из крупнейших медресе в старой части Ташкенте.


Мечеть Минор


Мечеть Минор.png

Мечеть построена в 2014 году и находится на берегу реки Анхор.


Мечеть Ходжа Ахрар Вали


Одна из самых древних мечети Ташкента была построена в IX веке.


Успенский собор


Крупный кафедральный собор для православных горожан. Представляет собой комплекс из собора, храма и семинарии.


Собор Святейшего Сердца Иисуса


Собор Святейшего Сердца Иисуса.jpg

Источник фотографии: damda.uz


Католический собор — главный храм Узбекистана для католиков.


Музей прикладного искусства Узбекистана


Один из популярных мест для посещения. В музее находятся редкие экспонаты декоративного искусства Узбекистана.


Музей искусств Узбекистана


Музей основали в 1918 году. В его стенах представлены работы советских и узбекских художников и ремесленников.


Музей истории Узбекистана


Музей истории Узбекистана.jpg

Один из старейших музеев Центральной Азии, где сохранены более 200 тысяч экспонатов.


Дворец князя Романова


Дворец был построен в 1891 году в качестве резиденции князя Романова.

Где отдохнуть


Горнолыжный курорт «Чимган»


Популярный горнолыжный курорт, куда едут отдыхать со всех стран СНГ.


Санаторий «Сихатгох»


В санатории есть услуги водного лечения и иглотерапии.


Горнолыжный курорт «Амирсой»


Амирсой.jpg

Современный горнолыжный курорт, который находится в 65 километрах от Ташкента.


Клинический санаторий им. М.М. Федоровича


Медицинское учреждение, работающее с 1926 года. Находится в Ташкенте.


Санаторно-курортный комплекс HUMSON BULOQ

Санаторно-курортный комплекс расположен в горах и оснащен эффективным оборудованием.

15 любимых заведений горожан



Beans & Brews


bnb.uz.jpg

Pie Republic


Black Bear Kofi


Socials Café


Breadly Bakery


Breadly Bakery.jpg


Caravan


«Голубые купола»


Café 1991


PUB KEBAB


PUB KEBAB.jpg

Soy


Besh Qozon


Sultan Saray


«Огни Ташкента»


Огни Ташкента.jpg


DIVAN BY DEMIR


Retro Milliy & Turkish Eatery

Куда сходить на шоппинг



Samarkand Darvoza


Next


Next.jpg

Mega Planet


Compass Mall

Poytaxt


Poytaxt.jpeg

Vega Centre


9 природных мест близ города



Чарвакское водохранилище


Находится в 90 километрах от Ташкента. Пляжи на берегу водохранилища оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.


Нефритовые озера Урунгач


Урунагач.jpg

Находится в Угам-Чаткальском национальном парке. Рядом есть природные зоны.


Ущелье Испай


Можно купаться в водах реки и любоваться природой. Ущелье расположено за постом Карабулак.


Ущелье Мраморной речки


Ущелье находится рядом с Бельдерсаем. Ташкентцы часто ездят отдыхать в это место.


Гулькамсай


Гулькамсай.jpg

Красивое место около Большого Чимгана. Здесь часто отдыхают семьями.


Вершина Большого Чимгана


Для любителей горного туризма и активных развлечений.


Гора Кумбель


Гора высотой 2350 метров, подходит любителям легких горных прогулок.


Бельдерсайские поляны


Поляны находятся рядом с речкой Бельдерсай. Подходящее место для пикников в окружении природы.


Ущелье Аксаката


Аксакат.jpg

Ущелье уходит вглубь более чем на 30 километрах. Есть леса, рощи и обрывы.

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#путешествия #узбекистан #ташкент #центральнаяазия #кудапоехать
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.