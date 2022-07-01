«Очень странные дела-4» стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на Netflix

Первая часть четвертого сезона американского сериала «Очень странные дела» за 28 дней после релиза набрала более 930 миллионов часов просмотров. По данным Netflix, это самый просматриваемый сериал среди англоязычной продукции стримингового сервиса. Абсолютный рекорд принадлежит корейскому сериалу «Игра в кальмара» — 1,6 миллиардов часов просмотров.

«Очень странные дела» еще могут сместить корейский сериал — на 1 июля назначен релиз второй части сериала. Выйдет два дополнительных эпизода.

Источник: incrussia.ru