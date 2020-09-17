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Обзор: 3 новых lifestyle-телевизора Samsung. Дополнение вашего образа жизни
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Сегодня в 12:50

Обзор: 3 новых lifestyle-телевизора Samsung. Дополнение вашего образа жизни

Samsung выходит за рамки традиционного представления о телевизорах с линейкой Lifestyle ТВ. Теперь это не только высокотехнологичное устройство, но и предмет интерьера, преображающий пространство вашего дома.


Новая lifestyle-линейка Samsung представлена тремя моделями: The Frame, The Serif и The Sero.


The Frame — превосходный акцент в интерьере
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Название The Frame («рамка») отражает концепцию дизайна, напоминающего элегантную рамку картины. Рамки The Frame можно выбрать на свой вкус — они сменные и представлены в четырех цветах: темный орех, бежевый, белый и черный.

The Frame даже в выключенном состоянии не выглядит как обычный телевизор. Можно выводить на экран картины и фотографии из всемирно известных галерей и музеев: всего более 1200 шедевров классического и современного искусства.

Новинка представлена в диагоналях от 43 до 75 дюймов. В комплект входят крепление вплотную к стене и стандартная подставка.

The Serif прекрасен со всех сторон

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Дизайнерский телевизор разработан Samsung в сотрудничестве с братьями Ронаном и Эрваном Буруллек — самыми известными в мире дизайнерами мебели.

Телевизор The Serif превосходно выглядит под любым углом, поэтому будет выгодно выделяться, где бы вы его ни разместили. Он дополняется съемной напольной подставкой, быстро подключается к смартфону и поддерживает функцию NFC.

The Serif — настоящий арт-объект, удостоенный престижных наград, включая iF Design Award 2020, а также премии Wallpaper Design Award в Великобритании и премии Good Design Award в Японии.

Модель представлена в белом цвете, в диагоналях 43, 49 и 55 дюймов.

The Sero — вот это поворот!

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Телевизор с поворотным дисплеем, созданный специально для мобильного контента. Экран The Sero поворачивается с учетом ориентации контента на экране телефона — в альбомной для просмотра ТВ-программ и фильмов и в портретной для контента и приложений с мобильного телефона.

В комплектную подставку встроено пять динамиков общей мощностью 60 Вт, поддерживается технология Dolby Digital Plus. Размер The Sero — 43 дюйма.

Lifestyle ТВ от Samsung — это безупречное изображение QLED 4K и 10-летняя гарантия на невыгорание пикселей от Samsung по акции Burn-In.


Lifestyle TВ получили сертификаты от Underwriters Laboratories (США) и Verband Deutscher Elektrotechniker (Германия), подтверждающие, что светодиоды подсветки не вредны для человеческих глаз.

Подробности о новых Lifestyle ТВ — на сайте Samsung.


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