Обзор: 3 новых lifestyle-телевизора Samsung. Дополнение вашего образа жизни

Samsung выходит за рамки традиционного представления о телевизорах с линейкой Lifestyle ТВ. Теперь это не только высокотехнологичное устройство, но и предмет интерьера, преображающий пространство вашего дома.



Новая lifestyle-линейка Samsung представлена тремя моделями: The Frame, The Serif и The Sero.



The Frame — превосходный акцент в интерьере

The Serif прекрасен со всех сторон

The Sero — вот это поворот!

Название The Frame («рамка») отражает концепцию дизайна, напоминающего элегантную рамку картины. Рамки The Frame можно выбрать на свой вкус — они сменные и представлены в четырех цветах: темный орех, бежевый, белый и черный.The Frame даже в выключенном состоянии не выглядит как обычный телевизор. Можно выводить на экран картины и фотографии из всемирно известных галерей и музеев: всего более 1200 шедевров классического и современного искусства.Новинка представлена в диагоналях от 43 до 75 дюймов. В комплект входят крепление вплотную к стене и стандартная подставка.Дизайнерский телевизор разработан Samsung в сотрудничестве с братьями Ронаном и Эрваном Буруллек — самыми известными в мире дизайнерами мебели.Телевизор The Serif превосходно выглядит под любым углом, поэтому будет выгодно выделяться, где бы вы его ни разместили. Он дополняется съемной напольной подставкой, быстро подключается к смартфону и поддерживает функцию NFC.The Serif — настоящий арт-объект, удостоенный престижных наград, включая iF Design Award 2020, а также премии Wallpaper Design Award в Великобритании и премии Good Design Award в Японии.Модель представлена в белом цвете, в диагоналях 43, 49 и 55 дюймов.Телевизор с поворотным дисплеем, созданный специально для мобильного контента. Экран The Sero поворачивается с учетом ориентации контента на экране телефона — в альбомной для просмотра ТВ-программ и фильмов и в портретной для контента и приложений с мобильного телефона.В комплектную подставку встроено пять динамиков общей мощностью 60 Вт, поддерживается технология Dolby Digital Plus. Размер The Sero — 43 дюйма.

Lifestyle ТВ от Samsung — это безупречное изображение QLED 4K и 10-летняя гарантия на невыгорание пикселей от Samsung по акции Burn-In.





Lifestyle TВ получили сертификаты от Underwriters Laboratories (США) и Verband Deutscher Elektrotechniker (Германия), подтверждающие, что светодиоды подсветки не вредны для человеческих глаз.



Подробности о новых Lifestyle ТВ — на сайте Samsung.