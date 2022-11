Объявлены претенденты на «Грэмми» в этом году

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов на премию «Грэмми» в этом году. Победителей назовут 5 февраля в Лос-Анджелесе.

Лидером по числу номинаций стала Бейонсе, представленная в девяти категориях. Кендрик Ламар претендует на восемь статуэток, певица Адель и рок-исполнительница Брэнди Карлайл — на семь.

Список номинантов в основных категориях:

«Песня года»:

— Gayle — Abcdefu

— Лиззо — About Damn Time

— Тейлор Свифт — All Too Well

— Гарри Стайлс — As It Was

— Стив Лейси — Bad Habit

— Бейонсе — Break My Soul

— Адель — Easy On Me

— DJ Khaled — God Did

— Кендрик Ламар — The Heart Part 5

— Бонни Райт — Just Like That Bonnie Raitt





«Лучшее поп-соло выступление»:

— Адель — Easy On Me

— Bad Bunny — Moscow Mule

— Доджа Кэт — Woman

— Стив Лейси — Bad Habit

— Лиззо — About Damn Time

— Гарри Стайлс — As It Was





«Лучший поп-альбом»:

— ABBA — Voyage

— Адель — 30

— Coldplay — Music of the Spheres

— Лиззо — Special

— Гарри Стайлс — Harry’s House





«Лучшее рок-исполнение»:

— Брайан Адамс — So Happy It Hurts Bryan

— Бек Дэвид Хэнсен — Old Man

— The Black Keys — Wild Child

— Брэнди Карлайл — Broken Horses

— Idles — Crawl!

— Оззи Осборн и Джефф Бек — Patient Number 9

— Turnstile — Holiday





«Лучший рок-альбом»:

— The Black Keys — Dropout Boogie

— Элвис Костелло и The Imposters — The Boy Named If

— Idles — Crawler2

— Machine Gun Kelly — Mainstream Sellout

— Оззи Осборн — Patient Number 9

— Spoon — Lucifer on the Sofa





«Лучший рэп-трек»:

— Джек Харлоу и Дрейк — Churchill Downs

— DJ Khaled — «od Did

— Кендрик Ламар — The Heart Part 5

— Gunna, Future и Young Thug — Pushin P

— Future, Дрейк и Tems — Wait for U





«Лучший рэп-альбом»:

— DJ Khaled — God Did

— Future — I Never Liked You

— Джек Харлоу — Come Home the Kids Miss You

— Кендрик Ламар — Mr. Morale & the Big Steppers

— Pusha T — It’s Almost Dry

Подробный список можно посмотреть здесь.

